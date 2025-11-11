Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त, कोर्ट के बाहर बोले- बेगुनाह को आखिरकार मिला न्याय

Azam Khan Rampur: रामपुर हेट स्पीच मामले में आज़म खान को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। आज़म ने कोर्ट से बाहर आते ही कहा कि सच की हमेशा जीत होती है।

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 11, 2025

azam khan het speech case rampur court verdict 2025

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त | Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam Khan acquitted in hate speech case: रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आज़म खान को 2019 के लोकसभा चुनाव दौरान दिए गए विवादित हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते ही आज़म खान ने कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि बेगुनाह ही बेगुनाह साबित हो। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते समय सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को उकसाने और अधिकारियों के खिलाफ बयान देने का आरोप

2019 के लोकसभा चुनाव में आज़म खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काया और निर्धारित समय के बाद मतदान करने के लिए उकसाया। इस मामले में एआरओ प्रेमप्रकाश तिवारी और एसडीएम सदर ने थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था।

जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया

आजम खान ने भाषण शायरी के अंदाज में शुरू किया और कहा, "तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है… आओ इंतकाम लो, एक-एक आंसू का बदला लो। तुम्हारा उधार है। तुम्हारा कर्ज है।" उन्होंने जुल्म, नाइंसाफी और गरीबों के हक़ के लिए आवाज उठाई। मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर सीधे निशाना साधा और लोगों को एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया।

सामाजिक न्याय और राजनीतिक संदेश

आज़म ने कहा कि पिछले पांच साल में लोगों के साथ धोखा हुआ है, उन्हें लूटा गया और उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिला। उन्होंने आम लोगों को अपने हक और न्याय के लिए लड़ने का संदेश दिया। उनका भाषण समाज के कमजोर वर्ग और सताए हुए लोगों को जागरूक करने वाला और प्रेरक था।

आज़म ने कहा- न्याय हुआ और सच सामने आया

हेट स्पीच मामले में कोर्ट के फैसले के बाद आज़म खान ने कहा कि बेगुनाह ही बेगुनाह साबित हुआ। यह न केवल उनके लिए व्यक्तिगत विजय है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी एक बड़ा संदेश है कि सच और न्याय हमेशा विजयी होता है।

