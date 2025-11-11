आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त, कोर्ट के बाहर बोले- बेगुनाह को आखिरकार मिला न्याय

Azam Khan acquitted in hate speech case: रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आज़म खान को 2019 के लोकसभा चुनाव दौरान दिए गए विवादित हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते ही आज़म खान ने कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि बेगुनाह ही बेगुनाह साबित हो। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते समय सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।