‘आज के हीरो आजम साहब’, हजारों का हुजूम; गाड़ियों का काफिला, जेल से बाहर आए आजम खान

मंगलवार सुबह 9 बजे आजम खान की रिहाई तय थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान एक नया पेंच सामने आया। रामपुर कोर्ट में चल रहे एक केस में आजम पर 6 हजार रुपये का जुर्माना था, जिसे उन्होंने अभी तक नहीं भरा था। इसी कारण उनकी रिहाई रोक दी गई। कोर्ट खुलते ही रिश्तेदारों ने जुर्माने की रकम जमा करवाई और ईमेल के जरिए जेल को सूचना भेजी गई, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया।