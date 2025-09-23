Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

‘आज के हीरो आजम साहब’, हजारों का हुजूम; गाड़ियों का काफिला, जेल से बाहर आए आजम खान

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। रामपुर कोर्ट के जुर्माने और कागजी अड़चनों के बाद उन्हें आज सुबह जेल से बाहर निकाला गया। रिहाई के समय उन्होंने कार में बैठे हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 23, 2025

azam khan jail release news up latest
23 महीने बाद आजम खान की जेल से रिहाई! Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam khan jail release news: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले और हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। जेल से निकलते ही उनके दोनों बेटे अदीब और फरहान उल्ला खान उन्हें लेने पहुंचे। अदीब ने कहा, “आज के हीरो आजम साहब हैं।”

रिहाई में आई अड़चन और जुर्माने का मामला

मंगलवार सुबह 9 बजे आजम खान की रिहाई तय थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान एक नया पेंच सामने आया। रामपुर कोर्ट में चल रहे एक केस में आजम पर 6 हजार रुपये का जुर्माना था, जिसे उन्होंने अभी तक नहीं भरा था। इसी कारण उनकी रिहाई रोक दी गई। कोर्ट खुलते ही रिश्तेदारों ने जुर्माने की रकम जमा करवाई और ईमेल के जरिए जेल को सूचना भेजी गई, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया।

ये भी पढ़ें

प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! क्राइम पेट्रोल देख रची पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश, पुलिस भी हैरान
मुरादाबाद
moradabad swati crime petrol inspired murder family conspiracy

हाईकोर्ट ने पांच दिन पहले दी थी जमानत

आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में पांच दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएँ जोड़ दी थीं, जिससे रिहाई में बाधा आई।

रामपुर कोर्ट के आदेश ने खोला रिहाई का रास्ता

20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने नई धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यह वही आखिरी मुकदमा था, जिसमें अभी तक जमानत मिलनी बाकी थी। अब जेल से रिहाई के बाद आजम खान राजनीतिक और सामाजिक हलचल का केंद्र बन गए हैं।

समर्थकों और परिवार की प्रतिक्रिया

आजम खान की रिहाई पर उनके समर्थकों में उत्साह है। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उनके बेटे अदीब और फरहान उल्ला खान ने पिता के इस साहसिक कदम की सराहना की और इसे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आजम खान

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 12:49 pm

Published on:

23 Sept 2025 12:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / ‘आज के हीरो आजम साहब’, हजारों का हुजूम; गाड़ियों का काफिला, जेल से बाहर आए आजम खान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.