‘आज के हीरो आजम साहब’, हजारों का हुजूम; गाड़ियों का काफिला, जेल से बाहर आए आजम खान

Azam khan jail release news: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले और हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। जेल से निकलते ही उनके दोनों बेटे अदीब और फरहान उल्ला खान उन्हें लेने पहुंचे। अदीब ने कहा, “आज के हीरो आजम साहब हैं।”
मंगलवार सुबह 9 बजे आजम खान की रिहाई तय थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान एक नया पेंच सामने आया। रामपुर कोर्ट में चल रहे एक केस में आजम पर 6 हजार रुपये का जुर्माना था, जिसे उन्होंने अभी तक नहीं भरा था। इसी कारण उनकी रिहाई रोक दी गई। कोर्ट खुलते ही रिश्तेदारों ने जुर्माने की रकम जमा करवाई और ईमेल के जरिए जेल को सूचना भेजी गई, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया।
आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में पांच दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएँ जोड़ दी थीं, जिससे रिहाई में बाधा आई।
20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने नई धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यह वही आखिरी मुकदमा था, जिसमें अभी तक जमानत मिलनी बाकी थी। अब जेल से रिहाई के बाद आजम खान राजनीतिक और सामाजिक हलचल का केंद्र बन गए हैं।
आजम खान की रिहाई पर उनके समर्थकों में उत्साह है। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उनके बेटे अदीब और फरहान उल्ला खान ने पिता के इस साहसिक कदम की सराहना की और इसे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया।