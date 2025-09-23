आजम खान की रिहाई और वेस्ट यूपी के राजनीतिक समीकरण, बसपा में शामिल होने की चर्चाएँ; चुनावी माहौल में बड़ा असर

Azam Khan jail release west up political impact: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान मंगलवार दोपहर 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई ऐसे समय हुई है, जब सभी राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आजम खान की जेल से रिहाई वेस्ट यूपी के राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है।