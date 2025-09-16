Azam Khan News: क्या जेल से बाहर आएंगे सपा नेता आजम खान? कोर्ट ने इस पुराने केस में कर दिया बरी, पढ़ें पूरी खबर

Azam khan news court relief contempt case Rampur: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल 2020 में दर्ज अवमानना मामले में उन्हें बरी कर दिया। यह मामला रामपुर जिले के छजलैट थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जहां सुनवाई के दौरान आजम खान कई बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया था।