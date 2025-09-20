Azam Khan: आजम खान की शत्रु संपत्ति मामलों में पेशी! कोर्ट ने बढ़ाई धाराएं, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को

Azam Khan ramapur court case bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति और अन्य मामलों में आज रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नई प्रगति दिखाई है। कोर्ट ने उनके 53 मामलों के रिहाई परवाने जारी करते हुए सीतापुर जेल भेज दिए हैं। आजम खान को इन परवानों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में नई धाराओं की जानकारी दी गई।