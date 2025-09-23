23 महीने बाद जेल से रिहा आजम, काफिले संग रामपुर रवाना, बसपा में जाने पर कहा- अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं

UP Political News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मंगलवार दोपहर आखिरकार सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा हो गए। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा में जाने की अटकलें वही लोग बता सकते हैं जो यह अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जेल में रहते हुए न तो किसी से मिले और न ही फोन करने की अनुमति थी।