UP Politics: आजम खान की रिहाई से यूपी सियासत में हलचल! सपा को मजबूती, भाजपा को ध्रुवीकरण का सहारा

आजम खान की बयानबाजी भाजपा के लिए हमेशा राजनीतिक हथियार रही है। चाहे भारत माता को लेकर दिए गए विवादित बयान हों या फिर भाजपा नेताओं पर उनके हमले, इन मुद्दों ने भाजपा को चुनावी लाभ दिया है। सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि अगर आजम खान की बयानबाजी में आगे भी वही नफ़रत भरी तीखी भाषा बरकरार रही, तो भाजपा प्रदेश में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी।