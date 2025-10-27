बेटे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे; सीतापुर जेल की दर्दनाक यादें सुनाते हुए भावुक हुए आजम खान

सिब्बल से संवाद के दौरान आजम खान ने अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा के उतार-चढ़ाव पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लगी इमर्जेंसी के वक्त उन पर देशद्रोह का आरोप लगा और जेल भेजा गया। उन्होंने कहा- “मुझे उस अंधेरी कोठरी में रखा गया, जहां कभी सुंदर डाकू बंद था। जब जमानत मिली, तो नया मुकदमा मीसा के तहत दर्ज करा दिया गया।” जेल से लौटने के बाद उन्होंने रामपुर के बीड़ी श्रमिकों और बुनकरों की आवाज उठाई और चौधरी चरण सिंह को एक सच्चा जननेता बताया।