सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष, कहा- चाहे कोई पहचानें या न पहचाने, हमने तो उनके लिए दिल से दुआ की थी

MP Nadvi takes sarcasm at Azam Khan: रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सपा नेता आजम खां के उस बयान का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने न पहचानने की बात कही थी। नदवी ने कहा कि जिले की 20 लाख आबादी का नेतृत्व करने वाले सांसद को अगर कोई नहीं पहचानता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान या शख्सियत के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और जीत हासिल की गई।