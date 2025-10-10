सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष, कहा- चाहे कोई पहचानें या न पहचाने, हमने तो उनके लिए दिल से दुआ की थी

सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष | Image Source - 'X'
MP Nadvi takes sarcasm at Azam Khan: रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सपा नेता आजम खां के उस बयान का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने न पहचानने की बात कही थी। नदवी ने कहा कि जिले की 20 लाख आबादी का नेतृत्व करने वाले सांसद को अगर कोई नहीं पहचानता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान या शख्सियत के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और जीत हासिल की गई।
सांसद नदवी के मीडिया प्रभारी ने उनके बयान की पुष्टि की है। नदवी ने कहा कि पहले भी रामपुर से कई सांसद रहे हैं। उन्हें जनता की नुमाइंदगी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी पूर्वज रामपुर में दफन हैं और यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उन्हें अपना नेता माना है।
नदवी ने कहा कि उन्होंने आजम खां के लिए जेल से रिहाई की दुआ की थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम ने अपने ही पार्टी के सांसद को पहचानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अब आजम खां के जानने या न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नदवी ने आजम के सुधार गृह वाले बयान पर भी अपना पक्ष रखा और दावा किया कि मीडिया ने उनके कथन को गलत रूप में पेश किया।
