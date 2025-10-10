Patrika LogoSwitch to English

सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष, कहा- चाहे कोई पहचानें या न पहचाने, हमने तो उनके लिए दिल से दुआ की थी

Rampur News: रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खां के बयान पर करारा जवाब दिया। नदवी ने कहा कि 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पर जीता गया और आजम के जानने या न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

less than 1 minute read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 10, 2025

azam khan sp mla nadvi reply bsp controversy rampur

सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष﻿ | Image Source - 'X'

MP Nadvi takes sarcasm at Azam Khan: रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सपा नेता आजम खां के उस बयान का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने न पहचानने की बात कही थी। नदवी ने कहा कि जिले की 20 लाख आबादी का नेतृत्व करने वाले सांसद को अगर कोई नहीं पहचानता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान या शख्सियत के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और जीत हासिल की गई।

जनता के लिए काम ही प्राथमिकता

सांसद नदवी के मीडिया प्रभारी ने उनके बयान की पुष्टि की है। नदवी ने कहा कि पहले भी रामपुर से कई सांसद रहे हैं। उन्हें जनता की नुमाइंदगी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी पूर्वज रामपुर में दफन हैं और यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उन्हें अपना नेता माना है।

आजम खां के प्रति नदवी का रवैया

नदवी ने कहा कि उन्होंने आजम खां के लिए जेल से रिहाई की दुआ की थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम ने अपने ही पार्टी के सांसद को पहचानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अब आजम खां के जानने या न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नदवी ने आजम के सुधार गृह वाले बयान पर भी अपना पक्ष रखा और दावा किया कि मीडिया ने उनके कथन को गलत रूप में पेश किया।

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

Published on:

10 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष, कहा- चाहे कोई पहचानें या न पहचाने, हमने तो उनके लिए दिल से दुआ की थी

