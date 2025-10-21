दीये जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं! आजम खान का तीखा हमला, बोले- अयोध्या दीपोत्सव दिखावा, बरेली बवाल सोची समझी साजिश

आजम खान ने बातचीत के दौरान मशहूर शायर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की शायरी सुनाई- “इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं।” उन्होंने कहा कि यह शायरी हमें फिर से इंसानियत का सबक सिखाती है। आजम खान ने आगे कहा कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, तो यह उसका पैदायशी हक है। जो मजहबी पेशवा होते हैं, वे केवल एक धर्म के नहीं होते, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल होते हैं।