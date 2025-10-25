भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी, जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी

Bihar Election Campaign: भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रामपुर शहर से विधायक आकाश सक्सेना को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। 27 अक्टूबर से वे रामपुर से रवाना होंगे और लगभग एक सप्ताह तक सीवान एवं आसपास के जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे।