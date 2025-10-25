भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी, जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी | Image Source - 'X' @AkashSaxena_BJP
Bihar Election Campaign: भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रामपुर शहर से विधायक आकाश सक्सेना को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। 27 अक्टूबर से वे रामपुर से रवाना होंगे और लगभग एक सप्ताह तक सीवान एवं आसपास के जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे।
भाजपा ने बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को चुनावी अभियान में शामिल किया है। इसी क्रम में विधायक आकाश सक्सेना को विशेष क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ पार्टी को संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता है।
विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल को जनता के बीच ले जाकर भाजपा उम्मीदवारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा।
सक्सेना आगामी दिनों में कई जनसभाओं और कार्यकर्ता बैठकों में हिस्सा लेंगे। वे स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगे। उनका उद्देश्य है कि बिहार की जनता फिर से विकास और सुशासन को चुने और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे।
आकाश सक्सेना ने कहा कि प्रचार अभियान का फोकस जनता तक सीधे संपर्क बनाने, उनके मुद्दों को सुनने और भाजपा के विकास एजेंडे को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने पर रहेगा। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल मजबूत किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग