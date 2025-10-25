Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी, जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी

Rampur News: भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे 27 अक्टूबर से सीवान और आसपास के जिलों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं और कार्यकर्ता बैठकों में भाग लेकर एनडीए गठबंधन के लिए माहौल बनाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Aman Pandey

Oct 25, 2025

akash saxena bihar election campaign nda support

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी | Image Source - 'X' @AkashSaxena_BJP

Bihar Election Campaign: भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रामपुर शहर से विधायक आकाश सक्सेना को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। 27 अक्टूबर से वे रामपुर से रवाना होंगे और लगभग एक सप्ताह तक सीवान एवं आसपास के जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे।

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का बिहार में संगठनात्मक योगदान

भाजपा ने बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को चुनावी अभियान में शामिल किया है। इसी क्रम में विधायक आकाश सक्सेना को विशेष क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ पार्टी को संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता है।

आकाश सक्सेना का विश्वास- बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार

विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल को जनता के बीच ले जाकर भाजपा उम्मीदवारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा।

जनसभाओं और कार्यकर्ता बैठकों में सक्रिय भागीदारी

सक्सेना आगामी दिनों में कई जनसभाओं और कार्यकर्ता बैठकों में हिस्सा लेंगे। वे स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगे। उनका उद्देश्य है कि बिहार की जनता फिर से विकास और सुशासन को चुने और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे।

प्रचार अभियान होगा मजबूत

आकाश सक्सेना ने कहा कि प्रचार अभियान का फोकस जनता तक सीधे संपर्क बनाने, उनके मुद्दों को सुनने और भाजपा के विकास एजेंडे को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने पर रहेगा। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल मजबूत किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी, जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दीये जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं! आजम खान का तीखा हमला, बोले- अयोध्या दीपोत्सव दिखावा, बरेली बवाल सोची समझी साजिश

azam khan statement on ayodhya deepotsav bareilly riots
रामपुर

भाईचारे को तोड़ने की थी साजिश! ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर बोले आजम खान, जिला प्रशासन पर कही ये बड़ी बात

azam khan i love mohammed controversy rampur kanpur statement
रामपुर

मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न, देर रात तक फूटे पटाखे; गली-मोहल्ले में दिखी खुशियों की चमक

rampur diwali 2025 market celebration fireworks festival lights
रामपुर

सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! साइकिल पर न्याय की गुहार लगाने निकला रामपुर का नासिर

rampur man cycling for justice family property dispute
रामपुर

प्यार, इंतज़ार और वतन की चाहत, पूनम को मिली भारतीय नागरिकता, अब पाकिस्तान में अपने मां-बाप से मिलने की तैयारी

pakistani origin woman poonam gets indian citizenship rampur up
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.