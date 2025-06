Rampur: बेटी के ससुराल में पिता की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

Rampur News: बेटी की ससुराल में शादी समारोह के दौरान 50 वर्षीय रामप्रसाद की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी गई, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बेटी के ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है।

Father beaten up at daughter in-laws house in Rampur: रामपुर जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग पिता की उसकी बेटी के ससुराल में पिटाई कर दी गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने बेटी के ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शादी समारोह में पहुंचा था बुजुर्ग, ससुराल पक्ष ने की मारपीट रुस्तमपुर गांव निवासी 50 वर्षीय रामप्रसाद 28 मई को अपनी बेटी सुमिता की नंद की शादी में शामिल होने के लिए बहूरे की मढ़ेया गांव पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने रामप्रसाद को जंगल में ले जाकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट दिया। बेटी और नातिन ने बताई वारदात की पूरी कहानी मौके पर मौजूद रामप्रसाद की छोटी बेटी काजल और नातिन अंजली ने बताया कि बेटी के जेठ और जेठ के ससुर समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने मिलकर रामप्रसाद की बेरहमी से पिटाई की थी। इस मारपीट में रामप्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद में चला इलाज, 14 दिन बाद तोड़ा दम घटना के बाद परिजन रामप्रसाद को इलाज के लिए मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां 14 दिन तक उनका इलाज चलता रहा। परिजनों के अनुसार, सोमवार शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लाया गया था। लेकिन मंगलवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें शाहबाद सीएचसी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह भी पढ़ें मामूली कहासुनी में टेलर मास्टर की पीट-पीटकर हत्या, लाठी-डंडों और तमंचों से किया हमला, दो आरोपी गिरफ्तार पुलिस जांच में जुटी घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने बेटी के ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में शाहबाद थाना प्रभारी हरेंद्र यादव ने बताया कि परिजनों की ओर से पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और तहरीर मिलने पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने बेटी के ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में शाहबाद थाना प्रभारी हरेंद्र यादव ने बताया कि परिजनों की ओर से पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और तहरीर मिलने पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।