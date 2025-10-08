आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, रामपुर सांसद को नाराजगी के चलते बरेली में छोड़ा

आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव, PC- X
रामपुर : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को रामपुर पहुंचे, वह वरिष्ठ नेता आजम खान से निजी मुलाकात के चलते यहां पहुंचे। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान के साथ यह अखिलेश यादव की पहली भेंट है। बरेली से निजी विमान से अखिलेश यादव रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में लैंड हुए। यहां वरिष्ठ सपा नेता आजम खान ने उन्हें रिसीव किया फिर दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर घर के लिए निकले।
अखिलेश लखनऊ से निजी विमान द्वारा सुबह साढ़े 11 बजे बरेली एयरपोर्ट पर उतरे। वहां से हेलिकॉप्टर द्वारा दोपहर 12:45 बजे रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में लैंड किया, जहां आजम खान ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन मुलाकात पूरी तरह निजी रखी गई। आजम के घर के बाहर भारी भीड़ जुटी रही, जिसे पुलिस बैरिकेडिंग और रस्सियों से नियंत्रित कर रही है। घर में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम भी मौजूद नहीं थे।
इस मुलाकात से पहले अखिलेश ने आजम खान की इच्छा का सम्मान करते हुए बड़ा फैसला लिया। आजम ने मंगलवार को स्पष्ट कहा था कि वे केवल अखिलेश से मिलेंगे, किसी और से नहीं। उन्होंने रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में कहा, 'मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई।' इस नाराजगी के चलते अखिलेश ने सांसद नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया और अकेले रामपुर रवाना हो गए। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पुष्टि की कि अखिलेश सीधे रामपुर गए और आजम के स्वास्थ्य की जानकारी ली।
आजम खान को 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था, जब सभी मामलों में जमानत मिल गई। रिहाई के समय अखिलेश उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे, जिस पर आजम ने तंज कसा था: 'हम कोई बड़े नेता नहीं हैं। अगर बड़े नेता होते, तो बड़ा नेता लेने आता। बड़ा, बड़े को लेने आता है।'
