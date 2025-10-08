आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, रामपुर सांसद को नाराजगी के चलते बरेली में छोड़ा

इस मुलाकात से पहले अखिलेश ने आजम खान की इच्छा का सम्मान करते हुए बड़ा फैसला लिया। आजम ने मंगलवार को स्पष्ट कहा था कि वे केवल अखिलेश से मिलेंगे, किसी और से नहीं। उन्होंने रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में कहा, 'मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई।' इस नाराजगी के चलते अखिलेश ने सांसद नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया और अकेले रामपुर रवाना हो गए। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पुष्टि की कि अखिलेश सीधे रामपुर गए और आजम के स्वास्थ्य की जानकारी ली।