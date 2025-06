Rampur: एक ही घर में निकले चार जहरीले सांप, स्नेक सेवर ने 5-5 फीट लंबे अजगरों को किया रेस्क्यू, घनी आबादी में मचा हड़कंप

Four poisonous snakes found in same house in rampur: रामपुर जिले के कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अहमदनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के अंदर एक साथ चार जहरीले सांप नजर आए। बताया जा रहा है कि ये सांप करीब 5-5 फीट लंबे थे और घर के एक कमरे में दीवारों और सामान के पीछे छिपे हुए थे। अचानक सांपों को देखकर घर के लोग घबरा गए और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

परिवार के उड़े होश, कमरे में कुंडली मारे बैठे थे सांप घटना शहर से सटे अहमदनगर गांव की है, जहां एक परिवार ने कमरे में अजीब सी हरकत और फुफकारने की आवाज सुनी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां चार बड़े सांप छिपे हुए थे। उनका आकार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। स्नेक सेवर सिंटू की फुर्ती से पकड़े गए सभी सांप ग्रामीणों ने तत्काल स्नेक सेवर सिंटू को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर सिंटू ने अपने अनुभव और सूझबूझ से चारों सांपों को सुरक्षित तरीके से एक-एक कर पकड़ लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देखने लगे। जंगल में छोड़े गए सांप, गांव वालों ने ली राहत की सांस सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद पूरे गांव में चर्चा का विषय यही बन गया कि एक ही घर में चार-चार सांप कैसे घुस आए। यह भी पढ़ें महिला की हत्या से फैली सनसनी, मौके से चाकू और अवैध तमंचा बरामद, घर के पास पड़ा मिला शव गर्मी और बारिश में बरतें सावधानी: सिंटू की अपील स्नेक सेवर सिंटू ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि गर्मी और बरसात के मौसम में सांप अक्सर ठंडी और अंधेरी जगहों की तलाश में घरों में घुस आते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों में साफ-सफाई रखें और किसी भी संदिग्ध हरकत या आवाज पर तुरंत विशेषज्ञ की मदद लें, खुद कोई रिस्क न उठाएं। स्नेक सेवर सिंटू ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि गर्मी और बरसात के मौसम में सांप अक्सर ठंडी और अंधेरी जगहों की तलाश में घरों में घुस आते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों में साफ-सफाई रखें और किसी भी संदिग्ध हरकत या आवाज पर तुरंत विशेषज्ञ की मदद लें, खुद कोई रिस्क न उठाएं।