Moradabad: महिला की हत्या से फैली सनसनी, मौके से चाकू और अवैध तमंचा बरामद, घर के पास पड़ा मिला शव

Moradabad Woman Murder: यूपी के मुरादाबाद में एक महिला की संदिग्ध हालात में हत्या से सनसनी फैल गई। घर के पास महिला का शव मिलने पर पुलिस ने मौके से एक चाकू और अवैध तमंचा बरामद किया है।

मुरादाबाद•Jun 12, 2025 / 10:56 am• Mohd Danish

Sensation spread due to murder of woman in moradabad: मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव उसके घर के पास पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों को जानकारी दी।

मौके पर पहुंचे एसएसपी और एसपी देहात सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सतपाल अंतिल और एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक चाकू और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं। मृतका की पहचान अंजू के रूप में मिली जानकारी के अनुसार मृतका का नाम अंजू है, जो वर्तमान में अपने पति से अलग रह रही थी और दो बच्चों के साथ रहन-सहन कर रही थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और दोनों बच्चों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पढ़ें अब्दुल्ला आजम पर 4.64 करोड़ का जुर्माना, स्टांप चोरी मामले में प्रशासन ने जारी की आरसी, ब्याज समेत देनी होगी पूरी रकम हत्या में किसी करीबी की भूमिका संदिग्ध एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, उससे शक होता है कि इसमें किसी करीबी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा।