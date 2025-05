दूल्हे को खेत में दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, सिर में लगे 10 टांके, दुल्हन पक्ष ने लगाए ये आरोप

Rampur News: यूपी के रामपुर में 27 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान हिंसक विवाद हो गया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिवार पर हमला किया, आरोप है कि दूल्हा पहले से शादीशुदा था और दहेज की मांग कर रहा था।

Groom was chased in field and beaten brutally in Rampur: रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित उमर कॉलोनी के मैरिज हॉल में 27 अप्रैल को एक शादी समारोह हिंसक विवाद में बदल गया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे फईम और उसके परिवार के सदस्य मुंशी अली, उनकी बहनों समेत अन्य पर जमकर हमला किया। आरोप है कि दूल्हा पहले से शादीशुदा था और दहेज में स्कॉर्पियो और जमीन की मांग कर रहा था।

दूल्हे और उसके परिवार पर हमले का आरोप घटना मैरिज हॉल तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिवार को हॉल से बाहर निकालकर खेतों में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस हमले में दूल्हे के सिर में 10 टांके आए हैं और उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उनकी बहनों फरहा नाज़ और अन्य महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूल्हे का कहना: आरोप बेबुनियाद हैं, शादी नहीं हुई घायल दूल्हा मोहम्मद फईम (25) ने अस्पताल में बयान दिया कि वह शिमला में पिछले 6 साल से वेल्डिंग का काम कर रहा है और अब तक कभी शादी नहीं की। उनका कहना है कि दुल्हन पक्ष ने पहले से साजिश रचकर उन पर झूठे आरोप लगाए और हमला किया। दूल्हे के पिता ने कहा- दहेज की कोई मांग नहीं की दूल्हे के पिता मुंशी अली ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी दहेज की मांग नहीं की। उनके पास इस संबंध में कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो उनके दावे को साबित करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुल्हन का पिता पहले भी कई शादियां कर चुका है और उस पर पुलिस में केस दर्ज हैं। यह भी पढ़ें संग जी नहीं सकते-मर तो सकते हैं, घर वालों ने लगाई बंदिश तो प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान पुलिस से न्याय की मांग, कार्रवाई अब तक नहीं दूल्हे और उसके परिवार ने पुलिस से न्याय की अपील की है। उनका कहना है कि उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस मामले को हल्के में ले रही है, जबकि यह एक जानलेवा हमला था। दूल्हे और उसके परिवार ने पुलिस से न्याय की अपील की है। उनका कहना है कि उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस मामले को हल्के में ले रही है, जबकि यह एक जानलेवा हमला था।