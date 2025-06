UP Crime: निकाह से एक दिन पहले दूल्हे का मर्डर, प्रेमिका के आशिक ने रची खौफनाक साजिश, फोन कर घर से बुलाया और..

Jun 16, 2025

Groom was murdered day before wedding in Uttar Pradesh: शादी से ठीक एक दिन पहले रामपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी युवक की होने वाली दुल्हन के आशिक पर लगा है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका से दूल्हे का मोबाइल नंबर लिया और खुद को चचेरा साला बताकर उसे घर से बाहर बुलाया। फिर अपने एक साथी के साथ मिलकर बाइक से उसे ले गया और कथित तौर पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

फोन पर धमकी दी – तेरी बारात नहीं होने देंगे पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले आरोपी ने प्रेमिका को फोन कर कहा था, “तेरी बारात नहीं होने देंगे, लड़के को पहले ही उठा लेंगे।” प्रेमिका ने ही आरोपी को दूल्हे का नंबर दिया था। 14 जून से लापता था निहाल, अगले दिन मिला शव घटना थाना गंज क्षेत्र के गुजरटोला फकीरों का है। यहां के रहने वाले 35 वर्षीय निहाल की शादी 15 जून को होनी थी। लेकिन वह 14 जून को अचानक लापता हो गया। अगले दिन यानी 15 जून को उसका शव भोट क्षेत्र के धनपुरा इलाके के एक खेत में मिला। 1 साल से चल रहा था गुलफ्शां और सद्दाम का अफेयर पुलिस जांच में सामने आया है कि निहाल की होने वाली पत्नी गुलफ्शां (30) और उसके पड़ोसी सद्दाम (32) के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध थे। शादी तय होने के बाद सद्दाम नाराज हो गया था और उसने गुलफ्शां के घर जाकर कई बार झगड़ा भी किया था। ग़रीब परिवार से था निहाल, करता था कैटरिंग का काम निहाल पेशे से कैटरर था और शादियों में खाना बनाने का काम करता था। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। परिवार में दो भाई और दो बहनें हैं। बड़े भाई नायाब कारचोब का काम करते हैं। मामा ने लगाए लड़की पर साजिश के आरोप दूल्हे के मामा मेहंदी हसन ने आरोप लगाया कि इस घटना में लड़की की मिलीभगत है। “शादी को लेकर हम सब बहुत खुश थे। होटल में पार्टी भी दी गई थी। वहीं खाना खाते समय निहाल के पास एक अनजान नंबर से फोन आया और फिर वह गायब हो गया। यह भी पढ़ें संभल में दरगाह शिफ्ट करने का अनोखा जुगाड़, अब नहीं होगा कोई विवाद, इंजीनियरों की टीम ने शुरू की प्रक्रिया पुलिस कर रही जांच, आरोपी फरार एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दुल्हन गुलफ्शां से पूछताछ की जा रही है, वहीं मुख्य आरोपी सद्दाम फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दुल्हन गुलफ्शां से पूछताछ की जा रही है, वहीं मुख्य आरोपी सद्दाम फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है।

