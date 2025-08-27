Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

UP Accident: पार्किंग से निकालते समय बेकाबू हुई होंडा सिटी, दीवार से टकराने के बाद लगी आग, किशोर की मौत

UP Accident News: यूपी के रामपुर में पार्किंग से होंडा सिटी निकालते समय कार दीवार से टकरा गई और आग का गोला बन गई। हादसे में 17 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 27, 2025

UP Accident: पार्किंग से निकालते समय बेकाबू हुई होंडा सिटी | Image Source - Social Media 'X'

Honda city car up accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिला अस्पताल के पीछे चादर वाला बाग स्थित कार पार्किंग में खड़ी होंडा सिटी अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार और गेट गिर पड़े। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई और वह आग का गोला बन गई। इस हादसे में उत्तराखंड से आया 17 वर्षीय किशोर मौत का शिकार हो गया।

कार चलाना नहीं जानता था किशोर

जानकारी के अनुसार, पार्किंग में खड़ी कार राजकुमार रस्तोगी की थी। दोपहर करीब 4 बजे राजकुमार का बेटा गर्व रस्तोगी अपने मामा के लड़के अभिषेक रस्तोगी (17 वर्ष) के साथ वहां पहुंचा। गर्व बाइक खड़ी कर रहा था, तभी अभिषेक ने शौक में कार की चाबी लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। अभिषेक को कार चलाना नहीं आता था, और गाड़ी स्टार्ट होते ही अनियंत्रित होकर सीधे दीवार और गेट से टकरा गई।

तेज टक्कर के दौरान कार का गेट खुला था, जिससे अभिषेक बाहर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में गर्व रस्तोगी को भी चोटें आईं।

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

कार के टकराते ही उसमें भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी होंडा सिटी जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

परिजनों पर टूटा गम का पहाड़

परिजनों के अनुसार, मृतक अभिषेक अपने मामा के घर रहकर सोने-चांदी का काम सीख रहा था। बाद में वह रुद्रपुर जाकर काम करने लगा था। महज पांच दिन पहले ही वह रामपुर घूमने आया था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। हादसे की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।

27 Aug 2025 08:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / UP Accident: पार्किंग से निकालते समय बेकाबू हुई होंडा सिटी, दीवार से टकराने के बाद लगी आग, किशोर की मौत

