UP Accident: पार्किंग से निकालते समय बेकाबू हुई होंडा सिटी, दीवार से टकराने के बाद लगी आग, किशोर की मौत

Honda city car up accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिला अस्पताल के पीछे चादर वाला बाग स्थित कार पार्किंग में खड़ी होंडा सिटी अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार और गेट गिर पड़े। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई और वह आग का गोला बन गई। इस हादसे में उत्तराखंड से आया 17 वर्षीय किशोर मौत का शिकार हो गया।