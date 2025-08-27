UP Accident: पार्किंग से निकालते समय बेकाबू हुई होंडा सिटी, दीवार से टकराने के बाद लगी आग, किशोर की मौत

Honda city car up accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिला अस्पताल के पीछे चादर वाला बाग स्थित कार पार्किंग में खड़ी होंडा सिटी अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार और गेट गिर पड़े। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई और वह आग का गोला बन गई। इस हादसे में उत्तराखंड से आया 17 वर्षीय किशोर मौत का शिकार हो गया।
जानकारी के अनुसार, पार्किंग में खड़ी कार राजकुमार रस्तोगी की थी। दोपहर करीब 4 बजे राजकुमार का बेटा गर्व रस्तोगी अपने मामा के लड़के अभिषेक रस्तोगी (17 वर्ष) के साथ वहां पहुंचा। गर्व बाइक खड़ी कर रहा था, तभी अभिषेक ने शौक में कार की चाबी लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। अभिषेक को कार चलाना नहीं आता था, और गाड़ी स्टार्ट होते ही अनियंत्रित होकर सीधे दीवार और गेट से टकरा गई।
तेज टक्कर के दौरान कार का गेट खुला था, जिससे अभिषेक बाहर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में गर्व रस्तोगी को भी चोटें आईं।
कार के टकराते ही उसमें भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी होंडा सिटी जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।
परिजनों के अनुसार, मृतक अभिषेक अपने मामा के घर रहकर सोने-चांदी का काम सीख रहा था। बाद में वह रुद्रपुर जाकर काम करने लगा था। महज पांच दिन पहले ही वह रामपुर घूमने आया था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। हादसे की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।