Rampur: रामपुर में दो दिन तक गरजी जेसीबी, सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण, 57 दुकानें ध्वस्त

Rampur News: यूपी के रामपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिन में 57 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

रामपुर•Jun 23, 2025 / 10:16 pm• Mohd Danish

Rampur: रामपुर में दो दिन तक गरजी जेसीबी | Image Source – Social Media

JCB roared for two days in Rampur: रामपुर जिले के केमरी कस्बे में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिनों में 57 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह सभी दुकानें उद्यान विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थीं। इस अभियान के चलते इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

रविवार रात 39 दुकानें ढहाईं, सोमवार को 18 और तोड़ी गईं प्रशासन की जेसीबी ने रविवार देर रात मिलक-बिलासपुर रोड पर 39 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद सोमवार दोपहर डीएम के निरीक्षण के बाद नगर पंचायत की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में 18 और दुकानों को गिराया। 92 अवैध दुकानें चिन्हित, मदरसे को भी नोटिस शुक्रवार को प्रशासन ने केमरी कस्बे में कुल 92 अवैध दुकानों और एक मदरसे को चिन्हित कर लाल निशान लगा दिया था। इसके साथ ही तीन दिन के भीतर दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। मदरसे संचालकों ने खुद ही तुड़वाया प्रशासन की चेतावनी के बाद मदरसा कमेटी ने शनिवार रात को ही जेसीबी लगाकर मदरसे को खुद ध्वस्त कर दिया। वहीं कई दुकानदारों ने भी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी थीं। डीएम का सख्त संदेश: अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त केमरी में मौके पर पहुंचे डीएम जोगिंदर सिंह और एसपी विद्या सागर मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जा मुक्त अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर पंचायत ने कहा: जारी रहेगा अभियान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि यह कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। नगर को कब्जा मुक्त कर साफ-सुथरा बनाने का संकल्प लिया गया है। यह भी पढ़ें CM Yogi से मिली बच्ची का सबसे महंगे स्कूल में दाखिला, बच्ची ने कहा- आप मेरा एडमिशन करवा दो, तुरंत पूरी हुई ख्वाहिश अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान इस पूरी कार्रवाई में एसडीएम अरुण कुमार, तहसीलदार शिव कुमार शर्मा, सीओ राजवीर सिंह परिहार, थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान, लेखपाल विमल कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस पूरी कार्रवाई में एसडीएम अरुण कुमार, तहसीलदार शिव कुमार शर्मा, सीओ राजवीर सिंह परिहार, थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान, लेखपाल विमल कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।