CM Yogi से मिली बच्ची का सबसे महंगे स्कूल में दाखिला, बच्ची ने कहा- आप मेरा एडमिशन करवा दो, तुरंत पूरी हुई ख्वाहिश

Jun 23, 2025

Girl got admission in most expensive school from CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में मुरादाबाद की एक छोटी बच्ची ‘वाची’ ने जब उनसे स्कूल में दाखिला दिलाने की गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। बच्ची का मासूम अंदाज और शिक्षा पाने की इच्छा देखकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

बोली बच्ची- “आप मेरा एडमिशन करवा दो” मुख्यमंत्री योगी जब हर फरियादी की सुनवाई कर रहे थे, तब वाची नामक इस मासूम बच्ची से भी मिले। उन्होंने हालचाल पूछने के बाद बच्ची का प्रार्थना पत्र पढ़ा। मुख्यमंत्री ने जब पूछा, “तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो?” तो बच्ची ने कहा, “नहीं, मैं स्कूल जाना चाहती हूं। मैं कह रही थी कि आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए।” मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को सौंपा प्रार्थना पत्र वाची की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद को बच्ची का प्रार्थना पत्र सौंपा और स्पष्ट निर्देश दिया कि “इस बच्ची का एडमिशन हर हाल में कराया जाए।” इसके बाद कुछ ही घंटों में मुरादाबाद के सबसे महंगे स्कूलों में गिने जाने वाले सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में बच्ची का दाखिला करवा दिया गया। तीन महीने से परेशान था परिवार बच्ची के पिता अमित कुमार पिछले तीन महीनों से अपनी बेटी के दाखिले को लेकर परेशान थे और जगह-जगह चक्कर काट रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अपनी बेटी वाची, पत्नी प्राची और छोटी बेटी आची के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, समस्या का समाधान महज तीन घंटे के भीतर हो गया। आरटीई के तहत हुआ दाखिला बच्ची का दाखिला नर्सरी कक्षा में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत कराया गया। विद्यालय प्रशासन ने दाखिले की सूचना तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी भेज दी। यह भी पढ़ें दिल्ली क्राइम ब्रांच का अमरोहा में छापा, 47 हजार रुपये के जाली नोट बरामद, दो को साथ ले गई टीम बिस्कुट और चॉकलेट पाकर खिल उठी बच्ची मुख्यमंत्री से मिलकर बच्ची वाची बेहद खुश नजर आई। उसने बताया कि योगी जी ने उसे बिस्कुट और चॉकलेट भी दी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर बच्ची वाची बेहद खुश नजर आई। उसने बताया कि योगी जी ने उसे बिस्कुट और चॉकलेट भी दी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही की मिसाल के रूप में देख रहे हैं।