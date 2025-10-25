जेपीएस राठौर ने आजम खान को दी नसीहत, सनातन आस्था पर टिप्पणी बंद करें, अपनी जुबान पर लगाएं लगाम

जेपीएस राठौर ने आजम खान को दी नसीहत | Image Source - 'X'
Jps rathore attacks azam khan: यूपी के रामपुर में राजनीतिक तापमान उस वक्त बढ़ गया जब प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “जब दिए जलते हैं तो आजम खान का दिल जलता है”। राठौर ने कहा कि आजम खान को हिंदू आस्थावान लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान लगातार सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं पर आघात करने वाले बयान दे रहे हैं, जो सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाते हैं।
रामपुर के एक गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जेपीएस राठौर ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा “रन फॉर यूनिटी” जैसे आयोजनों के माध्यम से समाज में एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देगी। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल के विचारों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। राठौर ने बताया कि इस अभियान के तहत रामपुर से पांच युवाओं का दल गुजरात भी जाएगा।
आजम खान पर टिप्पणी करते हुए राठौर ने कहा कि “हमने कभी उनके धार्मिक आयोजनों में दखल नहीं दिया, लेकिन वे लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं पर चोट करते हैं।” उन्होंने कहा कि आजम खान की जुबान अब सामाजिक समरसता के लिए खतरा बनती जा रही है। राठौर ने साफ कहा कि आजम खान को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और हिंदू आस्थावानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रह सके।
बरेली के प्रभारी मंत्री के तौर पर, जेपीएस राठौर ने हाल ही में हुए उपद्रव की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा से बातचीत कर शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन मौलाना ने समझौते का पालन नहीं किया और प्रशासन को धोखा दिया। राठौर ने कहा कि योगी सरकार में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि “राज्य में किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा, और किसी नागरिक को डर के साए में नहीं जीने दिया जाएगा।”
