रामपुर

जेपीएस राठौर ने आजम खान को दी नसीहत, सनातन आस्था पर टिप्पणी बंद करें, अपनी जुबान पर लगाएं लगाम

Rampur News: रामपुर में सहकारिता राज्यमंत्री और प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पूर्व मंत्री आजम खान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि "दिए जलने से आजम खान का दिल जलता है" और उन्हें हिंदू आस्थावानों से माफी मांगने की सलाह दी।

Google source verification

रामपुर

image

Aman Pandey

Oct 25, 2025

jps rathore attacks azam khan rampur hindu faith apology statement

जेपीएस राठौर ने आजम खान को दी नसीहत | Image Source - 'X'

Jps rathore attacks azam khan: यूपी के रामपुर में राजनीतिक तापमान उस वक्त बढ़ गया जब प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “जब दिए जलते हैं तो आजम खान का दिल जलता है”। राठौर ने कहा कि आजम खान को हिंदू आस्थावान लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान लगातार सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं पर आघात करने वाले बयान दे रहे हैं, जो सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाते हैं।

एकता अभियान की दी जानकारी

रामपुर के एक गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जेपीएस राठौर ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा “रन फॉर यूनिटी” जैसे आयोजनों के माध्यम से समाज में एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देगी। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल के विचारों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। राठौर ने बताया कि इस अभियान के तहत रामपुर से पांच युवाओं का दल गुजरात भी जाएगा।

राठौर ने साधा सीधा निशाना

आजम खान पर टिप्पणी करते हुए राठौर ने कहा कि “हमने कभी उनके धार्मिक आयोजनों में दखल नहीं दिया, लेकिन वे लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं पर चोट करते हैं।” उन्होंने कहा कि आजम खान की जुबान अब सामाजिक समरसता के लिए खतरा बनती जा रही है। राठौर ने साफ कहा कि आजम खान को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और हिंदू आस्थावानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रह सके।

बरेली उपद्रव पर बोले राठौर

बरेली के प्रभारी मंत्री के तौर पर, जेपीएस राठौर ने हाल ही में हुए उपद्रव की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा से बातचीत कर शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन मौलाना ने समझौते का पालन नहीं किया और प्रशासन को धोखा दिया। राठौर ने कहा कि योगी सरकार में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि “राज्य में किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा, और किसी नागरिक को डर के साए में नहीं जीने दिया जाएगा।”

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

25 Oct 2025 06:55 pm

रामपुर

उत्तर प्रदेश

डेंगू का खतरा बढ़ा! अब तक 14 मरीजों की पुष्टि, ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा बुखार का प्रकोप

dengue cases rise health department alert anti larva spray awareness
रामपुर

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बिहार चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी, जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी

akash saxena bihar election campaign nda support
रामपुर

दीये जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं! आजम खान का तीखा हमला, बोले- अयोध्या दीपोत्सव दिखावा, बरेली बवाल सोची समझी साजिश

azam khan statement on ayodhya deepotsav bareilly riots
रामपुर

भाईचारे को तोड़ने की थी साजिश! 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर बोले आजम खान, जिला प्रशासन पर कही ये बड़ी बात

azam khan i love mohammed controversy rampur kanpur statement
रामपुर

मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न, देर रात तक फूटे पटाखे; गली-मोहल्ले में दिखी खुशियों की चमक

rampur diwali 2025 market celebration fireworks festival lights
रामपुर
