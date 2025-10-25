जेपीएस राठौर ने आजम खान को दी नसीहत, सनातन आस्था पर टिप्पणी बंद करें, अपनी जुबान पर लगाएं लगाम

Jps rathore attacks azam khan: यूपी के रामपुर में राजनीतिक तापमान उस वक्त बढ़ गया जब प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “जब दिए जलते हैं तो आजम खान का दिल जलता है”। राठौर ने कहा कि आजम खान को हिंदू आस्थावान लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान लगातार सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं पर आघात करने वाले बयान दे रहे हैं, जो सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाते हैं।