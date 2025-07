800 किलोमीटर लंबी अनोखी कांवड़ यात्रा, अखिलेश को सीएम बनाने की कामना लेकर हरिद्वार से लखनऊ तक निकले कांवड़िए

Haridwar to Lucknow to make Akhilesh CM in Rampur: सावन के पवित्र महीने में जहां आमतौर पर कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गांव या शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए जाते हैं, वहीं मुरादाबाद और बरेली जिले के कुछ कांवड़ियों ने इस बार एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली यात्रा शुरू की है।