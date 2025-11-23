रामपुर में बोले केशव प्रसाद मौर्य- बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश; आजम खान पर भी साधा निशाना

Keshav Prasad Maurya in Rampur: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद सियासी हलकों में उठापटक तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रामपुर का दौरा किया और इस दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर तीखा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद ये नेता कंपकंपा रहे हैं।