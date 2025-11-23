रामपुर में बोले केशव प्रसाद मौर्य- बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश; आजम खान पर भी साधा निशाना

रामपुर में बोले केशव प्रसाद मौर्य- बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश | Image Source - 'FB' @BJP4UP
Keshav Prasad Maurya in Rampur: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद सियासी हलकों में उठापटक तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रामपुर का दौरा किया और इस दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर तीखा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद ये नेता कंपकंपा रहे हैं।
आंबेडकर पार्क में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में यह काम कांग्रेस ही कर रही है। उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि तब रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद वोट चोरी कर जीत हासिल की थी।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव में सरदार बल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक वोट मिला, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने इसके साथ ही कांग्रेस के पुराने विवादों को याद कर राहुल गांधी पर तंज कसा।
आजम खान के जेल जाने के मुद्दे पर मौर्य ने कहा, “जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।” उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी हल्का-सा तंज कसते हुए उनके रवैये की आलोचना की।
केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुरवासियों से अपील की कि वे एसआईआर (SIR) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और ईमानदारी से मतदान ही समाज और राष्ट्र के हित में सही दिशा तय करता है।
