पति-पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का अनोखा मामला, पति ने दी इजाजत, प्रेमी ने किया इंकार

महिला ने बताया कि प्रेमी के दबाव और ब्लैकमेलिंग के चलते वह धीरे-धीरे उसके चंगुल में फंसती चली गई। इस बीच उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को नज़रअंदाज़ कर प्रेमी के साथ भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिए। मामला तब और गंभीर हो गया जब विवाहिता गर्भवती हो गई। पति को जब पत्नी के गर्भ में किसी और का बच्चा होने की जानकारी मिली तो उसने खुद आगे बढ़कर पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी।