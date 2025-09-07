पति-पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का अनोखा मामला, पति ने दी इजाजत, प्रेमी ने किया इंकार

Rampur News Hindi: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक थाना सैफनी क्षेत्र से ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। यहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल का घर छोड़कर प्रेमी के साथ जाने का फैसला कर लिया। हैरानी की बात यह है कि विवाहिता का पति और उसके घरवाले भी इस निर्णय से सहमत हो गए और उन्होंने महिला को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी।
महिला ने पुलिस को दी तहरीर में अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि प्रेमी लंबे समय से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप है कि उसने एक बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो दिखाकर उसे धमकाता रहा और बार-बार संबंध बनाने पर मजबूर करता रहा।
महिला ने बताया कि प्रेमी के दबाव और ब्लैकमेलिंग के चलते वह धीरे-धीरे उसके चंगुल में फंसती चली गई। इस बीच उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को नज़रअंदाज़ कर प्रेमी के साथ भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिए। मामला तब और गंभीर हो गया जब विवाहिता गर्भवती हो गई। पति को जब पत्नी के गर्भ में किसी और का बच्चा होने की जानकारी मिली तो उसने खुद आगे बढ़कर पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी।
विवाहिता का कहना है कि पति की सहमति के बाद जब उसने प्रेमी से साथ चलने की बात की तो उसने साफ इंकार कर दिया। प्रेमी की इस आनाकानी ने विवाहिता को पूरी तरह तोड़ दिया। मजबूर होकर वह थाने पहुंची और पूरी कहानी पुलिस को बताई। महिला ने प्रेमी के खिलाफ लिखित तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है।
महिला का आरोप है कि 28 अगस्त को उसने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग इस अनोखे रिश्तों की उलझन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।