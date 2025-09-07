Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

पति-पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का अनोखा मामला, पति ने दी इजाजत, प्रेमी ने किया इंकार

Rampur News: रामपुर में विवाहिता का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को प्रेमी संग जाने की इजाजत दी, लेकिन प्रेमी ने उसे अपनाने से इंकार कर दिया।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 07, 2025

married woman husband allowed but lover refused rampur
पति-पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का अनोखा मामला | AI Generated Image

Rampur News Hindi: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक थाना सैफनी क्षेत्र से ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। यहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल का घर छोड़कर प्रेमी के साथ जाने का फैसला कर लिया। हैरानी की बात यह है कि विवाहिता का पति और उसके घरवाले भी इस निर्णय से सहमत हो गए और उन्होंने महिला को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी।

प्रेमी पर ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण का आरोप

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि प्रेमी लंबे समय से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप है कि उसने एक बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो दिखाकर उसे धमकाता रहा और बार-बार संबंध बनाने पर मजबूर करता रहा।

ये भी पढ़ें

UPSSSC PET Exam: मुरादाबाद में पहले दिन पुलिस की प्लानिंग रही सफल, दूसरे दिन और कड़ी चुनौती
मुरादाबाद
upsssc pet exam 2025 moradabad police arrangements

पति को हुआ सच्चाई का अहसास

महिला ने बताया कि प्रेमी के दबाव और ब्लैकमेलिंग के चलते वह धीरे-धीरे उसके चंगुल में फंसती चली गई। इस बीच उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को नज़रअंदाज़ कर प्रेमी के साथ भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिए। मामला तब और गंभीर हो गया जब विवाहिता गर्भवती हो गई। पति को जब पत्नी के गर्भ में किसी और का बच्चा होने की जानकारी मिली तो उसने खुद आगे बढ़कर पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी।

प्रेमी ने साथ चलने से किया इंकार

विवाहिता का कहना है कि पति की सहमति के बाद जब उसने प्रेमी से साथ चलने की बात की तो उसने साफ इंकार कर दिया। प्रेमी की इस आनाकानी ने विवाहिता को पूरी तरह तोड़ दिया। मजबूर होकर वह थाने पहुंची और पूरी कहानी पुलिस को बताई। महिला ने प्रेमी के खिलाफ लिखित तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है।

कार्रवाई के इंतज़ार में विवाहिता

महिला का आरोप है कि 28 अगस्त को उसने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग इस अनोखे रिश्तों की उलझन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 07:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / पति-पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का अनोखा मामला, पति ने दी इजाजत, प्रेमी ने किया इंकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट