प्यार, इंतज़ार और वतन की चाहत, पूनम को मिली भारतीय नागरिकता, अब पाकिस्तान में अपने मां-बाप से मिलने की तैयारी

पूनम ने बताया कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद अब वे आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि नागरिकता न होने के कारण अब तक वे न तो बैंक खाता खोल पाईं और न ही वोटर आईडी बनवा सकीं। अब वे इन सभी सुविधाओं की हकदार हैं। पूनम ने कहा, “अब मैं भारत की नागरिक हूं और यही मेरी पहचान है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें ताकि वह अपने मायके स्वात वैली में अपने माता-पिता से मुलाकात कर सकें।