यूपी के इस जिले में 165 दुकानें तोड़ी! कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा खत, 900 परिवारों की रोज़ी रोटी पर संकट

165 shops demolished congress appeal cm yogi Rampur UP: उत्तर प्रदेश के रामपुर में 165 दुकानों को तोड़े जाने का मामला अब सियासी दृष्टिकोण से तूल पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। कांग्रेस का दावा है कि रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की एकतरफा कार्रवाई के कारण लगभग 900 परिवार विस्थापन और रोज़ी-रोटी के संकट में हैं।