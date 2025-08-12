रामपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार! विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम योगी से की मुलाकात, राम रहीम ब्रिज के विस्तार का प्रस्ताव

Rampur Ram Raheem Bridge News: विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान शहर के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
बैठक में विधायक सक्सेना ने विशेष रूप से राम रहीम ब्रिज के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि या तो इस पुल को चौड़ा किया जाए ताकि यातायात जाम की समस्या खत्म हो, या फिर एक नया वैकल्पिक पुल बनाया जाए, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन सुगम हो सके।
सीएम के साथ चर्चा में विधायक ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि रामपुर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान रामपुर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली और विधायक द्वारा रखे गए प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन योजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा।
विधायक आकाश सक्सेना ने कहा "केंद्र और राज्य सरकार की रामपुर पर विशेष नजर है। आने वाले समय में यहां कई नई परियोजनाएं शुरू होंगी, जो शहर के बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।" स्थानीय लोगों का मानना है कि इन प्रस्तावित योजनाओं से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और रामपुर का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।