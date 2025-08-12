12 अगस्त 2025,

रामपुर

रामपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार! विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम योगी से की मुलाकात, राम रहीम ब्रिज के विस्तार का प्रस्ताव

Rampur Development News: रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राम रहीम ब्रिज के विस्तार और औद्योगिक विकास सहित कई परियोजनाओं पर चर्चा की।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 12, 2025

rampur development akash saxena cm yogi ram raheem bridge industrial projects
रामपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार! Image Source - Social Media

Rampur Ram Raheem Bridge News: विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान शहर के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

राम रहीम ब्रिज के विस्तार या नए पुल का सुझाव

बैठक में विधायक सक्सेना ने विशेष रूप से राम रहीम ब्रिज के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि या तो इस पुल को चौड़ा किया जाए ताकि यातायात जाम की समस्या खत्म हो, या फिर एक नया वैकल्पिक पुल बनाया जाए, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन सुगम हो सके।

औद्योगिक विकास योजनाओं पर जोर

सीएम के साथ चर्चा में विधायक ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि रामपुर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा।

सीएम योगी का सकारात्मक रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान रामपुर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली और विधायक द्वारा रखे गए प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन योजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा।

नागरिकों में विकास को लेकर उम्मीदें

विधायक आकाश सक्सेना ने कहा "केंद्र और राज्य सरकार की रामपुर पर विशेष नजर है। आने वाले समय में यहां कई नई परियोजनाएं शुरू होंगी, जो शहर के बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।" स्थानीय लोगों का मानना है कि इन प्रस्तावित योजनाओं से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और रामपुर का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

Published on:

12 Aug 2025 09:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार! विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम योगी से की मुलाकात, राम रहीम ब्रिज के विस्तार का प्रस्ताव

