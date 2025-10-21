मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न, देर रात तक फूटे पटाखे; गली-मोहल्ले में दिखी खुशियों की चमक

Diwali Celebration 2025: दीपावली के पावन पर्व ने सोमवार रात रामपुर और बिलासपुर की गलियों को उजाले से भर दिया। शहर में सजी रोशनी, रंग-बिरंगी झालरों और आतिशबाजी की चमक से माहौल उत्सवमय हो गया। हर वर्ग के लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, दीयों के इस पर्व में शामिल हुए। हर्ष और उल्लास से भरी रात में हर घर में पूजा, प्रसाद और मुस्कान की जगमगाहट दिखाई दी।