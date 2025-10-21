Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न, देर रात तक फूटे पटाखे; गली-मोहल्ले में दिखी खुशियों की चमक

Rampur News: रामपुर में दीपावली का पर्व रोशनी और खुशियों से जगमगा उठा। बाजारों में भारी भीड़, घरों में लक्ष्मी-गणेश की पूजा और आसमान में चमकती आतिशबाजी ने शहर को उत्सवमय बना दिया।

2 min read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 21, 2025

rampur diwali 2025 market celebration fireworks festival lights

मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न | AI Generated Image

Diwali Celebration 2025: दीपावली के पावन पर्व ने सोमवार रात रामपुर और बिलासपुर की गलियों को उजाले से भर दिया। शहर में सजी रोशनी, रंग-बिरंगी झालरों और आतिशबाजी की चमक से माहौल उत्सवमय हो गया। हर वर्ग के लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, दीयों के इस पर्व में शामिल हुए। हर्ष और उल्लास से भरी रात में हर घर में पूजा, प्रसाद और मुस्कान की जगमगाहट दिखाई दी।

खचाखच भीड़ और झालरों से सजे बाजार

रामपुर के प्रमुख बाजारों में दिनभर खरीदारी की चहल-पहल रही। माठखेड़ा रोड स्थित गुरुद्वारा, हाईवे के शिव मंदिर और कई प्रतिष्ठित इमारतों को पारंपरिक व इलेक्ट्रॉनिक झालरों से आकर्षक रूप में सजाया गया। शाम ढलते ही लोग नए कपड़े पहनकर अपने परिवारों के साथ बाहर निकले। सजी दुकानों के सामने सेल्फी लेने और सजावट निहारने वालों की भीड़ देर रात तक रही।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दीपावली की पूजा बड़े विधि-विधान से संपन्न हुई। दुकानदारों ने लक्ष्मी-गणेश की आराधना कर अपने कारोबार की समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मिठाइयां बांटकर लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। बाजारों में इतनी भीड़ रही कि कई स्थानों पर वाहनों का जाम लग गया, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ।

पटाखा बाजार में उमड़ा जनसैलाब, रातभर चमकता रहा आसमान

साप्ताहिक बाजार मैदान में लगे पटाखा बाजार में रौनक देखते ही बनती थी। बच्चे फुलझड़ियां और अनार लेकर खिलखिलाते नजर आए। रात देर तक छतों और गलियों से रंग-बिरंगे पटाखों की चमक आसमान में बिखरती रही। कई इलाकों में आतिशबाजी के साथ संगीत और हंसी-खुशी का माहौल गूंजता रहा।

साफ-सफाई कर बनाईं सुंदर रंगोलियां

लोगों ने अपने घरों की साफ-सफाई कर सुंदर रंगोलियां बनाईं। लक्ष्मी-गणेश के साथ इष्टदेव की पूजा-अर्चना की गई। परिवारों ने पूजा के बाद घर की बनी मिठाइयों और पकवानों का आनंद लिया। देर रात तक एक-दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देने और सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला चलता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 10:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न, देर रात तक फूटे पटाखे; गली-मोहल्ले में दिखी खुशियों की चमक

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! साइकिल पर न्याय की गुहार लगाने निकला रामपुर का नासिर

rampur man cycling for justice family property dispute
रामपुर

प्यार, इंतज़ार और वतन की चाहत, पूनम को मिली भारतीय नागरिकता, अब पाकिस्तान में अपने मां-बाप से मिलने की तैयारी

pakistani origin woman poonam gets indian citizenship rampur up
रामपुर

आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी, समर्थकों में चिंता

azam khan health update rampur delhi treatment abdullah statement
रामपुर

आजम खान ने रामपुर सांसद नदवी पर कसा तंज, बोले- काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता

रामपुर

कैसे भरोसा करूं कि वर्दी में पुलिस वाले ही हैं? आजम खान ने वाई-श्रेणी सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल

azam khan questions police security in rampur
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.