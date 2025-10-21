मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न, देर रात तक फूटे पटाखे; गली-मोहल्ले में दिखी खुशियों की चमक

मंदिरों से बाजारों तक रोशनी का जश्न | AI Generated Image
Diwali Celebration 2025: दीपावली के पावन पर्व ने सोमवार रात रामपुर और बिलासपुर की गलियों को उजाले से भर दिया। शहर में सजी रोशनी, रंग-बिरंगी झालरों और आतिशबाजी की चमक से माहौल उत्सवमय हो गया। हर वर्ग के लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, दीयों के इस पर्व में शामिल हुए। हर्ष और उल्लास से भरी रात में हर घर में पूजा, प्रसाद और मुस्कान की जगमगाहट दिखाई दी।
रामपुर के प्रमुख बाजारों में दिनभर खरीदारी की चहल-पहल रही। माठखेड़ा रोड स्थित गुरुद्वारा, हाईवे के शिव मंदिर और कई प्रतिष्ठित इमारतों को पारंपरिक व इलेक्ट्रॉनिक झालरों से आकर्षक रूप में सजाया गया। शाम ढलते ही लोग नए कपड़े पहनकर अपने परिवारों के साथ बाहर निकले। सजी दुकानों के सामने सेल्फी लेने और सजावट निहारने वालों की भीड़ देर रात तक रही।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दीपावली की पूजा बड़े विधि-विधान से संपन्न हुई। दुकानदारों ने लक्ष्मी-गणेश की आराधना कर अपने कारोबार की समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मिठाइयां बांटकर लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। बाजारों में इतनी भीड़ रही कि कई स्थानों पर वाहनों का जाम लग गया, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ।
साप्ताहिक बाजार मैदान में लगे पटाखा बाजार में रौनक देखते ही बनती थी। बच्चे फुलझड़ियां और अनार लेकर खिलखिलाते नजर आए। रात देर तक छतों और गलियों से रंग-बिरंगे पटाखों की चमक आसमान में बिखरती रही। कई इलाकों में आतिशबाजी के साथ संगीत और हंसी-खुशी का माहौल गूंजता रहा।
लोगों ने अपने घरों की साफ-सफाई कर सुंदर रंगोलियां बनाईं। लक्ष्मी-गणेश के साथ इष्टदेव की पूजा-अर्चना की गई। परिवारों ने पूजा के बाद घर की बनी मिठाइयों और पकवानों का आनंद लिया। देर रात तक एक-दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देने और सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला चलता रहा।
