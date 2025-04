रामपुर को पहली टाउनशिप की सौगात, 18 साल बाद बड़ा विकास, सरकार ने दी 100 करोड़ की मंजूरी

Rampur News: यूपी के रामपुर में 18 साल बाद पहली टाउनशिप बनने जा रही है। 65.63 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाली इस टाउनशिप के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह हाउसिंग स्कीम रामपुर-शाहबाद रोड, मुरादाबाद-बरेली रोड और रामपुर-नैनीताल रोड के बीच विकसित होगी।

रामपुर•Apr 02, 2025 / 01:39 pm• Mohd Danish

रामपुर को पहली टाउनशिप की सौगात, 18 साल बाद बड़ा विकास..

Rampur gets gift of first township: रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन के 18 वर्षों बाद शहर को पहली टाउनशिप की सौगात मिलने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास और हाउसिंग कमिश्नर ने पिछले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

तीन प्रमुख मार्गों के बीच बनेगी टाउनशिप आरडीए ने अगले 10 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस हाउसिंग स्कीम को तीन प्रमुख मार्गों – रामपुर-शाहबाद रोड, मुरादाबाद-बरेली रोड और रामपुर-नैनीताल रोड – के बीच विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह टाउनशिप आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। चार गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण टाउनशिप के निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा चार गांवों – पहाड़ी, भमरौआ, बढ़पुरा शर्की और ताशका – की 65.63 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। राजस्व विभाग की टीम को इस कार्य में लगा दिया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 100 करोड़ की पहली किस्त जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण राज्यपाल की वित्तीय स्वीकृति के बाद शासन ने आरडीए को 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। आवास एवं नियोजन विभाग के विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने आरडीए उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह को इस धनराशि के जारी होने की सूचना दी है। प्रशासन को शासन का आदेश मिलते ही टाउनशिप के विकास कार्य को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें अमरोहा में शराब की दुकान का जबरदस्त विरोध, पुलिस ने दुकान को किया शिफ्ट, सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन रामपुर में लंबे समय से इस तरह की टाउनशिप की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से शहर को नई पहचान मिलेगी और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। में लंबे समय से इस तरह की टाउनशिप की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से शहर को नई पहचान मिलेगी और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।