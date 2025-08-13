Rampur: रामपुर को मिलेगा 118 करोड़ का इनलैंड कंटेनर डिपो! निर्यातकों के लिए बनेगा नया लॉजिस्टिक हब

Rampur inland container depot 118 crore logistics hub exports: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के व्यापार और निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने रामपुर में 118 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।