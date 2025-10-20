सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! साइकिल पर न्याय की गुहार लगाने निकला रामपुर का नासिर

नासिर खान रामपुर के थाना गंज क्षेत्र के पत्थरों के थंब मोहल्ले का निवासी है। उसका आरोप है कि उसके भाइयों जावेद खान, नाजिम और शाहिद ने उनके पिता की पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। नासिर के अनुसार, पिता मोहसिन अली खान उर्फ मुन्ने खान के नाम पर एक दुकान, दो मकान और एक ब्रेड का कारखाना था। लेकिन भाइयों ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे तथा उसकी सात बहनों को बेदखल कर दिया।