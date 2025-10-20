सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! साइकिल पर न्याय की गुहार लगाने निकला रामपुर का नासिर

सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! Image Source - 'X'
Man for justice family property dispute in rampur: यूपी के रामपुर जिले में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब एक युवक अपनी साइकिल पर "सीएम साहेब! हमें इंसाफ चाहिए" का बैनर लगाकर शहर की सड़कों पर घूमता दिखाई दिया। साइकिल पर घूमते इस युवक का नाम नासिर खान है, जो न्याय की गुहार लेकर लोगों का ध्यान अपनी पीड़ा की ओर खींच रहा है।
नासिर खान रामपुर के थाना गंज क्षेत्र के पत्थरों के थंब मोहल्ले का निवासी है। उसका आरोप है कि उसके भाइयों जावेद खान, नाजिम और शाहिद ने उनके पिता की पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। नासिर के अनुसार, पिता मोहसिन अली खान उर्फ मुन्ने खान के नाम पर एक दुकान, दो मकान और एक ब्रेड का कारखाना था। लेकिन भाइयों ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे तथा उसकी सात बहनों को बेदखल कर दिया।
नासिर खान का कहना है कि उसने पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने खुद ही साइकिल पर "इंसाफ चाहिए" का बैनर लगाकर सड़क पर उतरने का फैसला किया। उसका कहना है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी न्याय की गुहार लगा रहा है।
नासिर खान शादीशुदा है और अपने परिवार का भरण-पोषण फेरी का काम करके करता है। वह कहता है कि जब भाइयों ने संपत्ति से उसे बेदखल किया, तब उसके पास जीवन-यापन का कोई साधन नहीं बचा। अब वह अपनी मेहनत से परिवार चला रहा है।
नासिर की यह साइकिल यात्रा अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है। लोग उसके साहस और संघर्ष की सराहना कर रहे हैं। वहीं नासिर का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह अपनी साइकिल यात्रा जारी रखेगा। उसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक उसकी आवाज जरूर पहुंचेगी और उसे इंसाफ मिलेगा।
