Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! साइकिल पर न्याय की गुहार लगाने निकला रामपुर का नासिर

Rampur News: रामपुर में एक युवक ने भाइयों पर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। नासिर खान नामक युवक अपनी साइकिल पर “सीएम साहेब! हमें इंसाफ चाहिए” का बैनर लगाकर शहर की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहा है।

2 min read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 20, 2025

rampur man cycling for justice family property dispute

सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! Image Source - 'X'

Man for justice family property dispute in rampur: यूपी के रामपुर जिले में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब एक युवक अपनी साइकिल पर "सीएम साहेब! हमें इंसाफ चाहिए" का बैनर लगाकर शहर की सड़कों पर घूमता दिखाई दिया। साइकिल पर घूमते इस युवक का नाम नासिर खान है, जो न्याय की गुहार लेकर लोगों का ध्यान अपनी पीड़ा की ओर खींच रहा है।

भाइयों पर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप

नासिर खान रामपुर के थाना गंज क्षेत्र के पत्थरों के थंब मोहल्ले का निवासी है। उसका आरोप है कि उसके भाइयों जावेद खान, नाजिम और शाहिद ने उनके पिता की पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। नासिर के अनुसार, पिता मोहसिन अली खान उर्फ मुन्ने खान के नाम पर एक दुकान, दो मकान और एक ब्रेड का कारखाना था। लेकिन भाइयों ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे तथा उसकी सात बहनों को बेदखल कर दिया।

पुलिस से भी मिली निराशा

नासिर खान का कहना है कि उसने पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने खुद ही साइकिल पर "इंसाफ चाहिए" का बैनर लगाकर सड़क पर उतरने का फैसला किया। उसका कहना है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी न्याय की गुहार लगा रहा है।

फेरी लगाकर चलाता है परिवार

नासिर खान शादीशुदा है और अपने परिवार का भरण-पोषण फेरी का काम करके करता है। वह कहता है कि जब भाइयों ने संपत्ति से उसे बेदखल किया, तब उसके पास जीवन-यापन का कोई साधन नहीं बचा। अब वह अपनी मेहनत से परिवार चला रहा है।

जनता के बीच बना चर्चा का विषय

नासिर की यह साइकिल यात्रा अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है। लोग उसके साहस और संघर्ष की सराहना कर रहे हैं। वहीं नासिर का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह अपनी साइकिल यात्रा जारी रखेगा। उसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक उसकी आवाज जरूर पहुंचेगी और उसे इंसाफ मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / सीएम साहेब हमें इंसाफ चाहिए! साइकिल पर न्याय की गुहार लगाने निकला रामपुर का नासिर

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्यार, इंतज़ार और वतन की चाहत, पूनम को मिली भारतीय नागरिकता, अब पाकिस्तान में अपने मां-बाप से मिलने की तैयारी

pakistani origin woman poonam gets indian citizenship rampur up
रामपुर

आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी, समर्थकों में चिंता

azam khan health update rampur delhi treatment abdullah statement
रामपुर

आजम खान ने रामपुर सांसद नदवी पर कसा तंज, बोले- काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता

रामपुर

कैसे भरोसा करूं कि वर्दी में पुलिस वाले ही हैं? आजम खान ने वाई-श्रेणी सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल

azam khan questions police security in rampur
रामपुर

आजम खान का Y सुरक्षा से इनकार! कहा- अपराधी नहीं हूं… वक्त और गली का पता नहीं, जिंदगी किसी भी मोड़ पर रुक सकती है

azam khan refuses y category security demands written order politics news
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.