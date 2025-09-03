UP Crime: स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 दिन बाद आया होश, बच्ची ने रो-रोकर बताई आपबीती

पांच दिन तक अचेत रहने के बाद जब पीड़िता को होश आया, तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता और परिवार को पूरा मामला बताया। उसकी आपबीती सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनके गांव का रहने वाला विकास नाम का एक युवक काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। उसी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा, गांव के एक अन्य व्यक्ति रिंकू फौजी पर पीड़िता के चाचा को धमकाने का भी आरोप है।