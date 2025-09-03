Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

UP Crime: स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 दिन बाद आया होश, बच्ची ने रो-रोकर बताई आपबीती

UP Crime News Today Hindi: 22 अगस्त को स्कूल जाते समय दो युवकों ने 8वीं की छात्रा को अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद वे उसे बेहोश छोड़कर फरार हो गए।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 03, 2025

UP Crime: स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप - पत्रिका फाइल फोटो।

Rampur school girl gang rape case up crime: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद ही जघन्य घटना सामने आई है। यहां स्कूल जा रही आठवीं कक्षा की एक मासूम छात्रा को कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दिल दहला देने वाली घटना के पांच दिन बाद जब पीड़िता को होश आया, तो उसने रो-रोकर अपने परिवार को आपबीती सुनाई।

दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग

यह सनसनीखेज मामला रामपुर जिले के एक गांव का है। 22 अगस्त की सुबह जब बच्ची अपनी साइकिल से स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में दो युवकों ने उसे जबरदस्ती रोका और खींचकर पास के एक खेत में ले गए। वहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे बेहोश करने के लिए कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया। इस अमानवीय कृत्य के बाद वे उसे उसी हालत में छोड़कर फरार हो गए।

परिजनों ने उठाया इंसाफ के लिए कदम

पांच दिन तक अचेत रहने के बाद जब पीड़िता को होश आया, तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता और परिवार को पूरा मामला बताया। उसकी आपबीती सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनके गांव का रहने वाला विकास नाम का एक युवक काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। उसी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा, गांव के एक अन्य व्यक्ति रिंकू फौजी पर पीड़िता के चाचा को धमकाने का भी आरोप है।

पुलिस ने शुरू की तलाश

पुलिस ने तीनों आरोपियों विकास, उसके साथी और रिंकू फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने बताया कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया जा चुका है और तथ्यों के आधार पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

03 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / UP Crime: स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 दिन बाद आया होश, बच्ची ने रो-रोकर बताई आपबीती

