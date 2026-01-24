तीन-तीन दिन पत्नियों के पास रहेगा पति, संडे को रहेगा वीकली ऑफ

रामपुर : पति-पत्नी के विवाद तो अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन रामपुर जिले से आया यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। यहां दो पत्नियों के बीच लगातार हो रहे झगड़े को खत्म करने के लिए गांव की पंचायत ने ऐसा समाधान निकाला, जिसने सभी को चौंका दिया। पंचायत ने पति का बाकायदा टाइम-टेबल तय कर दिया। तीन दिन एक पत्नी के साथ, तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ और एक दिन पति के लिए पूरी तरह अवकाश।