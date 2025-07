यूपी में गर्भवती महिलाओं को राहत, अब 17 निजी केंद्रों पर मिल सकेगा मुफ्त अल्ट्रासाउंड, भीड़भाड़ से मिलेगी निजात

Relief for pregnant women in UP: यूपी के रामपुर जिले की गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब जिले की महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला अस्पताल की लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अब कुल 17 निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर मुफ्त में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।