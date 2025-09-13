5 सेकेंड में 5 चप्पल, कोर्ट परिसर में मचा बवाल! तीन तलाक पर गुस्साई पत्नी ने चप्पल से कर दी पिटाई

Wife beats husband with slipper in Rampur: यूपी के रामपुर कोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक पति ने सुनवाई पूरी होने के बाद बाहर निकलते ही अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पत्नी इस अपमानजनक व्यवहार से बेकाबू हो गई और गुस्से में पति पर चप्पलों की बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ने महज 5 सेकेंड में पति पर 5 चप्पलें बरसा दीं।