5 सेकेंड में 5 चप्पल, कोर्ट परिसर में मचा बवाल! तीन तलाक पर गुस्साई पत्नी ने चप्पल से कर दी पिटाई

Wife beats husband with slipper in Rampur: यूपी के रामपुर कोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक पति ने सुनवाई पूरी होने के बाद बाहर निकलते ही अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पत्नी इस अपमानजनक व्यवहार से बेकाबू हो गई और गुस्से में पति पर चप्पलों की बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ने महज 5 सेकेंड में पति पर 5 चप्पलें बरसा दीं।
जैसे ही पत्नी ने विरोध किया, पति ने भी पलटकर चप्पल से महिला पर हमला कर दिया। देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। कोर्ट परिसर में मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे, जबकि दोनों के बीच जमकर धक्का-मुक्की और कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ गई। वकीलों और महिला के साथ आए रिश्तेदार ने बीच-बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला।
जानकारी के मुताबिक, रामपुर जिले के खजुरिया थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव निवासी आशिद अली की शादी 7 साल पहले आसिया से हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं एक 6 साल की और दूसरी 2 साल की। लेकिन बीते एक साल से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। आसिया पति से अलग होकर अपने मायके में रह रही थी और बेटियों की परवरिश अकेले कर रही थी।
आसिया ने पति पर खर्चा न देने का आरोप लगाकर कोर्ट में गुज़ारे-भत्ते की अर्जी दाखिल कर रखी है। इसी मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को परिवार कोर्ट में पेशी थी। पेशी के बाद जैसे ही वह अपनी मौसी रेशमा के साथ बाहर निकली, तभी पति और ससुर ने गालियां देते हुए उससे भिड़ गए। यहीं पर पति ने तीन तलाक बोलकर विवाद को और भड़का दिया।
आसिया का आरोप है कि पति ने न सिर्फ तीन तलाक दिया, बल्कि उसे पीटा और जान से मारने की नीयत से गला भी दबाया। जब उसकी मौसी बीच में आई तो ससुर ने उसके साथ भी मारपीट की। शोर-शराबा सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने किसी तरह उसे बचाया। आसिया ने बताया कि पति अक्सर उसे तीन तलाक और जान से मारने की धमकी देता रहता है।
घटना के बाद पीड़िता अपनी शिकायत लेकर सिविल लाइन्स थाने पहुंची। लेकिन वहां पुलिस ने केवल आश्वासन दिया और मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। एसपी विद्यासागर मिश्र का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना के गवाह अधिवक्ता शहाब शाकिर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच धारा 125 (गुज़ारे-भत्ते) का केस चल रहा है। पेशी के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं और लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया।