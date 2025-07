गड्ढे में डूबकर दो किशोरों की मौत, मछली पकड़ते समय हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम

Two teenagers died by drowning in a pit: रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में दो किशोरों की पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। हादसा काठगोदाम रेलवे लाइन के पास हुआ, जहां चार किशोर मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान दो किशोर अयान (16) पुत्र जरीफ और फैज (16) पुत्र जफर पानी में डूब गए।