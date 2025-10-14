सपा सांसद मोहिबुल्लाह को पत्नी को हर महीने देने होंगे 30 हजार रुपये, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, जानें क्या है मामला

SP mp mohibullah nadvi wife alimony news: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पत्नी रुमाना को भरण-पोषण देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सांसद को तीन महीने के भीतर न्यायालय के मध्यस्था केंद्र के माध्यम से वैवाहिक विवाद सुलझाने का प्रयास करना होगा और इस दौरान हर महीने 30 हजार रुपये पत्नी को भरण-पोषण के रूप में देने होंगे।