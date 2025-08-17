UP News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन झाड़-फूंक में गंवाते रहे कीमती समय

Woman snake bite death delayed treatment in UP: यूपी के रामपुर जिले के नवाबपुरा गांव में 30 वर्षीय रामवती नामक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। महिला अपने बच्चों के साथ घर की जमीन पर सो रही थी, तभी अचानक सांप ने उसे डस लिया। दर्दनाक चीख सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे।
परिवार ने तत्काल अस्पताल पहुंचाने की बजाय रामवती को पास के गांव शाहपुर देव के झाड़-फूंक करने वालों के पास ले जाया। यहां इलाज से आराम न मिलने पर परिजन संभल और फिर बदायूं जनपद के बिसौली के तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक करने वालों के पास गए। इस दौरान कई घंटे कीमती समय बर्बाद हो गया।
कई घंटों की विलंबित कोशिशों के बाद अंततः रामवती को बदायूं जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की अचानक मृत्यु की खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
इस घटना ने ग्रामीणों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों में चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सांप के डसने जैसी आपात स्थिति में झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचाना जीवन रक्षक होता है।