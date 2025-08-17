UP News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन झाड़-फूंक में गंवाते रहे कीमती समय

Woman snake bite death delayed treatment in UP: यूपी के रामपुर जिले के नवाबपुरा गांव में 30 वर्षीय रामवती नामक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। महिला अपने बच्चों के साथ घर की जमीन पर सो रही थी, तभी अचानक सांप ने उसे डस लिया। दर्दनाक चीख सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे।