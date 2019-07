अंधविश्वास में चढ़ा दी 2 मासूमों की बलि! मिट्टी में गड़े थे शव, बारिश आई तो पैर निकले बाहर

अंधविश्वास में चढ़ा दी 2 मासूमों की बलि! मिट्टी में गड़े थे शव, बारिश आई तो पैर निकले बाहर

Child Sacrifice In Jharkhand: लातेहार जिले ( Latehar ) में पड़ोसी की ओर से बच्चों की नरबलि देने का मामला ( Child Sacrifice In Latehar ) जिसने सुना उसे कंपकपी छुट गई। बच्चों के शव ( Child Sacrifice In India ) मिट्टी में दबे हुए थे। एक बच्चे के पैर बाहर निकले तो गांव वालों को पता चला। पुलिस ( Jharkhand Police ) मामले की जांच कर रही है।