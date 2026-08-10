10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रांची

‘आज क्रांति का दिन’ 17 दिन के आंदोलन के बाद अब रांची में क्या करने जा रहे छात्र?

Devendra Nath Mahto Latest News : रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में छात्र आज विधानसभा घेराव की तैयारी में हैं।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Imran Sheikh

Aug 10, 2026

Devendra Nath Mahto

अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आज छात्रों के आंदोलन का अहम दिन है। (फोटो सोर्स-IANS)

Ranchi Student Protest:झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में चल रहा यह आंदोलन सोमवार को 17वें दिन में पहुंच गया। अब आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी इस आंदोलन में अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि आज का दिन उनके आंदोलन के लिए बेहद खास है। महतो ने इसे 'क्रांति का दिन' बताया।

9वें दिन भी अनशन जारी

देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनशन पर हैं। इससे पहले उन्होंने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया था। लगातार अनशन के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। सोमवार सुबह डॉक्टरों ने उनकी जांच की। महतो ने कहा कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है और उनकी हालत पहले की तुलना में खराब हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक को लेकर जो परेशानी छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसके सामने उनकी अपनी तकलीफ छोटी है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए है जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से परेशान हैं।

डॉक्टरों ने दी स्वास्थ्य की जानकारी

डॉक्टर के मुताबिक महतो को कमजोरी थी और उनका शुगर लेवल भी कम हो गया था। इसी वजह से उन्हें ड्रिप दी गई। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल उनके जरूरी स्वास्थ्य संकेत ठीक हैं और रविवार के मुकाबले सोमवार को उनकी हालत कुछ बेहतर है। हालांकि लंबे समय से अनशन के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है।

जिलों से रांची पहुंच रहे छात्र

विधानसभा घेराव को लेकर झारखंड के अलग-अलग जिलों से छात्र रांची पहुंचने लगे हैं। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम समेत तय जगहों पर जुट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा मार्च पहले से तय था और वे अपनी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाना चाहते हैं।

एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च की बात कही

एक अन्य छात्र ने कहा कि विधानसभा मार्च और घेराव की योजना पहले से बनाई गई थी। छात्रों ने झारखंड के युवाओं से इसमें शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि विधानसभा घेराव के दौरान सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच क्या स्थिति बनती है। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन में सोमवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है।

JPSC-JSSC Student Protest: अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ी

ये भी पढ़ें
Devendra Nath Mahato Hunger Strike Update.

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 10:50 am

Published on:

10 Aug 2026 10:49 am

Hindi News / Jharkhand / Ranchi / ‘आज क्रांति का दिन’ 17 दिन के आंदोलन के बाद अब रांची में क्या करने जा रहे छात्र?

बड़ी खबरें

View All

रांची

झारखंड

ट्रेंडिंग

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC JSSC Protest Video
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

Rahul Gandhi Jharkhand Protest, JPSC JSSC Protest, Jharkhand Students Protest, Rahul Gandhi Statement, Ranchi Student Protest, JPSC Protest, JSSC Protest,
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा- सरकार ने लगभग हर बात मान ली है; जानिए फिर किस बात पर फंसा है मामला?

Jharkhand Student Protest
राष्ट्रीय

Jharkhand Student Protest: विधानसभा के गेट पर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र, रांची एसपी का बयान, ‘कई आंदोलनकारी बात सुनने को तैयार नहीं’

Jharkhand Student Protest news
राष्ट्रीय

‘एल खियांग्ते की गिरफ्तारी महज दिखावा है, CBI जांच कराए सरकार’, JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी

Babulal Marandi, L Khiangte Arrest, JPSC JSSC Protest, JPSC Chairman Arrest, L Khiangte, JPSC Protest, JSSC Protest, Jharkhand Students Protest,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.