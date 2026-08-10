‘आज क्रांति का दिन’ 17 दिन के आंदोलन के बाद अब रांची में क्या करने जा रहे छात्र?

देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनशन पर हैं। इससे पहले उन्होंने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया था। लगातार अनशन के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। सोमवार सुबह डॉक्टरों ने उनकी जांच की। महतो ने कहा कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है और उनकी हालत पहले की तुलना में खराब हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक को लेकर जो परेशानी छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसके सामने उनकी अपनी तकलीफ छोटी है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए है जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से परेशान हैं।