‘आज क्रांति का दिन’ 17 दिन के आंदोलन के बाद अब रांची में क्या करने जा रहे छात्र?

अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आज छात्रों के आंदोलन का अहम दिन है। (फोटो सोर्स-IANS)
Ranchi Student Protest:झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में चल रहा यह आंदोलन सोमवार को 17वें दिन में पहुंच गया। अब आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी इस आंदोलन में अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि आज का दिन उनके आंदोलन के लिए बेहद खास है। महतो ने इसे 'क्रांति का दिन' बताया।
देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनशन पर हैं। इससे पहले उन्होंने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया था। लगातार अनशन के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। सोमवार सुबह डॉक्टरों ने उनकी जांच की। महतो ने कहा कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है और उनकी हालत पहले की तुलना में खराब हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक को लेकर जो परेशानी छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसके सामने उनकी अपनी तकलीफ छोटी है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए है जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से परेशान हैं।
डॉक्टर के मुताबिक महतो को कमजोरी थी और उनका शुगर लेवल भी कम हो गया था। इसी वजह से उन्हें ड्रिप दी गई। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल उनके जरूरी स्वास्थ्य संकेत ठीक हैं और रविवार के मुकाबले सोमवार को उनकी हालत कुछ बेहतर है। हालांकि लंबे समय से अनशन के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है।
विधानसभा घेराव को लेकर झारखंड के अलग-अलग जिलों से छात्र रांची पहुंचने लगे हैं। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम समेत तय जगहों पर जुट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा मार्च पहले से तय था और वे अपनी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाना चाहते हैं।
एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।
एक अन्य छात्र ने कहा कि विधानसभा मार्च और घेराव की योजना पहले से बनाई गई थी। छात्रों ने झारखंड के युवाओं से इसमें शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि विधानसभा घेराव के दौरान सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच क्या स्थिति बनती है। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन में सोमवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है।
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