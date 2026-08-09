JPSC-JSSC Protest: रांची में छात्रों के बीच क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी? कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने बताई वजह

राहुल गांधी के रांची न आने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने झारखंड के मौजूदा हालात की तुलना दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद सड़कों पर तभी उतरते हैं जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सरकारी मशीनरी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है। दिल्ली प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार शुरू में स्टूडेंट्स से कोई बातचीत या बातचीत करने को तैयार नहीं थी। राहुल गांधी के युवाओं की आवाज उठाने के बाद ही केंद्र सरकार बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों पर पेलेट गन, लाठीचार्ज और यहां तक ​​कि गोलियां भी चलाई गईं और बहुत ज्यादा दबाव के बाद ही जिम्मेदार लोगों से इस्तीफा लिया गया।