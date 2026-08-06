Jharkhand Students Protest: जिसके हाथों में कभी कूड़ा था, आज वही गरीब बच्चों की किताबों के लिए मैदान में उतरा; धूम की बातों ने जीता दिल

Ranchi Student Protest:झारखंड की राजधानी रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच उस समय एक भावुक पल देखने को मिला, जब सोशल मीडिया पर मशहूर वायरल बॉय धूम वहां पहुंचे। धूम ने आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनीं और उनके लिए खाने-पीने की चीजों के साथ कुछ जरूरी सामान भी बांटा। हालांकि, धूम की मौजूदगी से ज्यादा चर्चा उनकी उस बात की हुई, जो उन्होंने मंच से छात्रों के सामने कही। अपनी जिंदगी के संघर्ष को याद करते हुए धूम ने कहा कि वह खुद पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके।