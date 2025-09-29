नक्शे स्वीकृत…58 ‘अवैध’ कॉलोनियां होंगी ‘वैध’, 13 करोड़ की मिली मंजूरी

शहर में 2016 से पहले अनधिकृत और अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों में भूखंड काटकर लोगों को कॉलोनाइजरों ने बेच दिए थे। वहां सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होने और न ही कॉलोनी वैध होने से नगर निगम से किसी तरह की सुविधा मिल पा रही थी। हजारों परिवार इस संकट से जूझ रहे थे। उन्हें न तो भवन निर्माण की अनुमति मिल रही थी और न ही पेयजल सहित सडक़, नाली की सुविधा ही निगम से मिल पा रही थी।