Ratlam मंडी से व्यापारी के सोयाबीन भरे 10 बोरे चोरी

रतलाम. महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में व्यापारी के किसान प्लेटफार्म पर रखे सोयाबीन से भरे 10 बोरे दो चोर रात में सीसीटीवी कैमरे का सामने चोरी कर ले गए। इस दौरान मंडी परिसर में छह सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन दो से तीन घंटे तक दो चोर चोरी की गतिविधियों को अंजाम देते रहे, कोई राउंड पर नहीं आया। इस दौरान चोर थैलागाड़ी लेकर आए और सोयाबीन भरे बोरे चोरे कर ले गए।



घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में पवन माहेश्वरी फर्म व्यापारी ने पुलिस चौकी सालाखेड़ी पर आवेदन देते हुए बताया कि सोयाबीन खरीदी का कार्य करता हूं, 11 जनवरी रविवार-सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने मेरी 8 बोरी सोयाबीन चोरी कर ले गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चोर की तलाश में जुटी हैं। अब तक चोरों का पता नहीं चल पाया हैं।