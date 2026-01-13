13 जनवरी 2026,

मंगलवार

रतलाम

#Ratlam मंडी से व्यापारी के सोयाबीन भरे 10 बोरे चोरी

रतलाम. महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में व्यापारी के किसान प्लेटफार्म पर रखे सोयाबीन से भरे 10 बोरे दो चोर रात में सीसीटीवी कैमरे का सामने चोरी कर ले गए। इस दौरान मंडी परिसर में छह सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन दो से तीन घंटे तक दो चोर चोरी की गतिविधियों को अंजाम देते रहे, [&hellip;]

रतलाम

Gourishankar Jodha

Jan 13, 2026

latest news Ratlam

पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चोर की तलाश में जुटी हैं। अब तक चोरों का पता नहीं चल पाया हैं।

रतलाम. महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में व्यापारी के किसान प्लेटफार्म पर रखे सोयाबीन से भरे 10 बोरे दो चोर रात में सीसीटीवी कैमरे का सामने चोरी कर ले गए। इस दौरान मंडी परिसर में छह सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन दो से तीन घंटे तक दो चोर चोरी की गतिविधियों को अंजाम देते रहे, कोई राउंड पर नहीं आया। इस दौरान चोर थैलागाड़ी लेकर आए और सोयाबीन भरे बोरे चोरे कर ले गए।

घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में पवन माहेश्वरी फर्म व्यापारी ने पुलिस चौकी सालाखेड़ी पर आवेदन देते हुए बताया कि सोयाबीन खरीदी का कार्य करता हूं, 11 जनवरी रविवार-सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने मेरी 8 बोरी सोयाबीन चोरी कर ले गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चोर की तलाश में जुटी हैं। अब तक चोरों का पता नहीं चल पाया हैं।

10 बोरे चोरी
व्यापारी ने पवन माहेश्वरी ने बताया कि मंडी प्रशासन की लचर व्यवस्था हैं और गार्डों की लापरवाही हैं, 10 बोरे चोर मंडी परिसर से चोरी कर ले गए, सीसीटीवी कैमरें में एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिख रहा हैं, चोर आसानी से चोरी कर ले गए। मंडी प्रशासन और सालाखेड़ी चौकी पर भी आवेदन दिया। इस संबंध में भारसाधक अधिकारी को भी अवगत कराया गया हैं। पहले भी रात में आगजनी की घटना घटित हो चुकी हैं।

ऐसे चला चोरी का घटना क्रम
सीसीटीवी कैमरे में 1 जनवरी की रात करीब 2.20 मिनट पर दो चोर मंडी कार्यालय के सामने प्लेटफार्म पर जहां सोयाबीन के ढेर लगे हुए थे थैलागाड़ी लेकर आए। इसके बाद लुढक़ते थैलागाड़ी पर पत्थर लाकर लगाया, फिर सोयाबीन की बोरे के पास जाकर लगाया। रात करीब 2.35 पर दो बोरी उठाकर थैलागाडी पर रखी। फिर बारदान उठाकर लाए रस्सी आदि उठाकर, एक ने मुंह पर मफलर बांध रखा था, जबकि दूसरे का चेहरा भी सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर नहीं आ रहा था। चोर आसानी से बोरे थैलागाड़ी में रखते है और करीब सुबह 4.27 बजे लेकर मंडी के पहले गेट पर पहुंचते है, सोयाबीन भरे बोरों को छोटे गेट से बाहर फैंकते है और ऑटो का इंतजार करते हैं, ऑटो आने के बाद उसमें रखकर रवाना हो जाते हैं।

इनका कहना है
व्यापारी के सोयाबीन के बोरे रात में चोरी हुए हैं, सुपरवाइजर आसपास के कैमरों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी की लापरवाही पाई जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
राजेंद्र व्यास, प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी

भारसाधक अधिकारी को शिकायत की
मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश लाठी ने बताया कि रात में छह चौकीदार की ड्यूटी थे, फिर भी चोर आसानी से चोरी कर ले गए। इस संबंध में भारसाधक अधिकारी एसडीएम से शिकायत की है कि न चौकीदार के पास डंडा, रायफल, सिटी न यूनिफार्म हैं, कैसे चौकीदार कर रहे हैं। अधिकांश स्थानों के कैमरे व बिजली भी बंद हैं, पहले भी भी पत्र दिया था।

Updated on:

13 Jan 2026 10:41 pm

Published on:

13 Jan 2026 10:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam मंडी से व्यापारी के सोयाबीन भरे 10 बोरे चोरी

