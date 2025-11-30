‘4 मिनट में 52 बार बोला सॉरी मैडम’, 8वीं में पढ़ने वाले स्केटिंग चैंपियन ने स्कूल बिल्डिंग से लगाई छलांग

घटना शुक्रवार को डोंगरे नगर के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां के डिसिप्लिन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि, प्रिंसिपल की धमकी से डरकर आत्मघाती कदम उठाने वाला महज आठवीं कक्षा का छात्र नेशनल चैंपियन है और दो बार स्केटिंग इवेंट्स में अपने जिले को रिप्रेजेंट कर चुका है। यही नहीं, वो पढ़ने में भी ठीक-ठाक है। बड़ा सवाल ये है कि, इतनी कम उम्र में इतनी उप्लब्धियां जिस छात्र ने अपने नाम कर रखी हैं, क्या प्रिंसिपल के पास ऐसे छात्र को माफ करने की गुंजाइश नहीं थी? हालांकि, घटना के बाद छात्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां सामने आए अपडेट के तहत उसकी हालत में अब सुधार है।