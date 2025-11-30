‘4 मिनट में 52 बार बोला सॉरी मैडम’, 8वीं में पढ़ने वाले स्केटिंग चैंपियन ने स्कूल बिल्डिंग से लगाई छलांग

MP News, 8th Class Skating Champion, Skating Champion Jumps From School building, school student jump, ratlam news, school student news, school student
MP News :मध्य प्रदेश के रतलाम में एक 13 साल के नेशनल लेवल के स्केटिंग प्लेयर ने अपने स्कूल की बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल से छलांग लगा दी। इस मामले में जो कारण सामने आया, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। पुलिस तफ्तीश में प्रिंसिपल रूम से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें घटना से ठीक पहले उसकी प्रिंसिपल उसका करियर खत्म करने, उसे सस्पेंड करने और उसके मेडल छीन लेने की धमकी देती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि, छात्र की गलती ये थी कि, वो स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर क्लासरूम में मोबाइल ले आया था। क्लास में एक टीचर ने उसे वीडियो रिकॉर्ड करते देख लिया था।
घटना शुक्रवार को डोंगरे नगर के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां के डिसिप्लिन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि, प्रिंसिपल की धमकी से डरकर आत्मघाती कदम उठाने वाला महज आठवीं कक्षा का छात्र नेशनल चैंपियन है और दो बार स्केटिंग इवेंट्स में अपने जिले को रिप्रेजेंट कर चुका है। यही नहीं, वो पढ़ने में भी ठीक-ठाक है। बड़ा सवाल ये है कि, इतनी कम उम्र में इतनी उप्लब्धियां जिस छात्र ने अपने नाम कर रखी हैं, क्या प्रिंसिपल के पास ऐसे छात्र को माफ करने की गुंजाइश नहीं थी? हालांकि, घटना के बाद छात्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां सामने आए अपडेट के तहत उसकी हालत में अब सुधार है।
अधिकारियों के अनुसार, मामला गुरुवार को तब शुरू हुआ जब छात्र नियमों के खिलाफ अपना मोबाइल फोन स्कूल ले आया और अपनी क्लासरूम के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में पता चला तो अगली सुबह उसके पेरेंट्स को इस मामले पर बात करने के लिए स्कूल बुलाया गया।
जिस सीसीटीवी फुटेज की पुलिस अधिकारियों ने जांच की, उसमें लड़का प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता हुआ दिख रहा है और करीब 4 मिनट वहीं रहा और बार-बार माफी मांगता दिखाई दिया फुटेज के मुताबिक, उसने उस चार मिनट की अवधि में 52 बार 'सॉरी' कहा। वीडियो में साफतौर पर डरा हुआ और काफी परेशान नजर आ रहा था।
बाद में छात्र ने अपने माता-पिता और पुलिस अधिकारियों को बताया कि, प्रिंसिपल ने कथित तौर पर 'उसका करियर खत्म करने,' 'उसे सस्पेंड करने' और 'उसके मेडल छीन लेने' की धमकी दी थी, जिससे वो काफी डर गया था। युवा स्केटर, जिसने अपने डिसिप्लिन और टैलेंट के लिए एक मज़बूत नाम कमाया था। ये सुनकर टूट गया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।
ऑफिस से निकलने के कुछ देर बाद के फुटेज में वो कॉरिडोर से भागते हुए अचानक तीसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़कर ऊपर से कूदता दिखाई दिया। इस घटना में और भी दिल दहला देने वाली बात ये थी कि, बच्चे के पिता पहले से ही स्कूल के वेटिंग एरिया में अपने बेटे से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि, प्रिंसिपल की ऐसी सख्ती का असर बच्चे के दिमाग पर इतना हावी हो जाएगा।
बच्चे के पिता प्रीतम कटारा ने कहा, 'मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए बुलाया गया था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो पता चला कि, वो तीसरी मंजिल से गिर गया है…। उन्होंने कहा कि, उनका बेटा स्केटिंग में दो बार नेशनल जा चुका है। मुझे स्कूल से एक कॉल आया, लेकिन फिर स्कूल से एक और कॉल आया, जिसमें मुझे सीधे हॉस्पिटल आने को कहा गया।
SDM आर्ची हरित ने पुष्टि करते हुए कहा कि, स्कूल में मोबाइल फोन लाना नियमों के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा कि, टीचरों को भी फोन रखने की इजाज़त नहीं है। हरित ने कहा, 'बच्चा क्लास 8 में है। वो घर से फोन ले आया था। फिलहाल, इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने स्कूल का हवाला देते हुए कहा कि, वे कोई भी एक्शन लेने से पहले पिता से बात करना चाहते थे।
