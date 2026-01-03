तंबाकू खाने वाले युवाओं का मध्य प्रदेश में करेंगे सर्वे, 8 वीं से 10वीं तक के बच्चे भी शामिल

रतलाम। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश मैं कितने युवा तंबाकू खा रहे हैं, इसका सर्वे कराने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यह सर्वे कराने जा रहा है। इसका नाम ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रखा गया है। मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सर्वे कराने के लिए पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत यह सर्वे होने वाला है। दावा है इस प्रकार के सर्वे से युवाओं में तंबाकू की लत छुड़ाने में मदद मिलेगी। सर्वे का मकसद देशभर में तंबाकू उपयोग के पैटर्न को जानना है।