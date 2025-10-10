Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

नौकरी ज्वाइन करके घर लौट रहा था युवक, ‘मौत’ बनकर आई ट्रेन…

MP News: प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढऩे के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read

रतलाम

image

Astha Awasthi

Oct 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में चढऩे के दौरान गिरे युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक निजी कंपनी में प्रमोशन के बाद रतलाम आया था। पहले ही दिन की नौकरी ज्वाइन कर घर लौट रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद एंबुलेंस सूचना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर ही मरीज काफी देर तक तड़पता रहा। अस्पताल पहुंचने के पहले ही युवक की मौत हो गई। मृतक के छह साल का बेटा और तीन साल की बेटी है। इन दोनों सिर से पिता का साया उठ गया।

नहीं पहुंची एंबुलेंस

मिली जानकारी के अनुसार नवनीत शुक्ला पिता सुनील शुक्ला निवासी बडऩगर एक निजी कंपनी में कार्यरत था। प्रमोशन के बाद रतलाम स्थानांतरण होने पर दो दिन पहले ही ज्वाइन करने आया था। युवक का रतलाम में नौकरी का पहला दिन था। पहले दिन की नौकरी कर शाम को अपने घर बडऩगर को जाने के लिए रतलाम स्टेशन आया था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढऩे के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे प्लेटफॉर्म पर लेटाया और उससे लोगों ने चर्चा भी की। लगातार फोन के बाद भी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। जब एंबुलेंस आई तो उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

नवनीत की एक 6 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा है। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है की घायल को कोई सहायता नहीं मिली।

6 अगस्त को भी हो चुका हादसा

प्रतापनगर रेलवे क्रॉसिंग की बंद फाटक के यहां गत 6 अगस्त की रात में ट्रेन से कटने आयकर विभाग के कर्मचारी की मौत हो हो चुकी है। मृतक रितेश पिता मुकेश शर्मा (22) निवासी हरसोल मंदसौर का रहने वाला था। पुलिस और विभाग के अनुसार रितेश ने करीब दो माह पहले ही रतलाम में ज्वाइन किया था। वह पैदल ही क्रासिंग पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रेन के आ जाने से वह उसकी चपेट में आ गया। सूचना के बाद विभागीय अधिकारी और परिजन भी हरसोल से मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे।

निगम कर्मचारियों की 'हाजिरी' के लिए नया सिस्टम शुरु, बीएमसी सख्त
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अस्पताल के गेट पर 'नवजात', दुखी पिता ने विधायक को लिखा पत्र, पढ़ें चौंकाने वाला मामला

Ratlam News
रतलाम

4 हजार शिक्षकों में से 553 ही लगा रहे अटेंडेंस, दी गई चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

UPSC New Logo Launched: एमपी की वेदांशी का क्रिएशन बना संघ लोक सेवा आयोग की नई पहचान, बाजार में आएंगे 100 रुपए के सिक्के

UPSC New Logo Launched Designed by vedanshi borana from ratlam madhya pradesh
रतलाम

एमपी में 11 से 15 अक्टूबर के बीच निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

rail
रतलाम

झांसी रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते एमपी से गुजरने वाली ये 4 ट्रेनें निरस्त, 7 के रूट बदले..

INDIAN RAILWAY
रतलाम
