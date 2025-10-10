नौकरी ज्वाइन करके घर लौट रहा था युवक, ‘मौत’ बनकर आई ट्रेन…

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में चढऩे के दौरान गिरे युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक निजी कंपनी में प्रमोशन के बाद रतलाम आया था। पहले ही दिन की नौकरी ज्वाइन कर घर लौट रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद एंबुलेंस सूचना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर ही मरीज काफी देर तक तड़पता रहा। अस्पताल पहुंचने के पहले ही युवक की मौत हो गई। मृतक के छह साल का बेटा और तीन साल की बेटी है। इन दोनों सिर से पिता का साया उठ गया।
मिली जानकारी के अनुसार नवनीत शुक्ला पिता सुनील शुक्ला निवासी बडऩगर एक निजी कंपनी में कार्यरत था। प्रमोशन के बाद रतलाम स्थानांतरण होने पर दो दिन पहले ही ज्वाइन करने आया था। युवक का रतलाम में नौकरी का पहला दिन था। पहले दिन की नौकरी कर शाम को अपने घर बडऩगर को जाने के लिए रतलाम स्टेशन आया था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढऩे के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे प्लेटफॉर्म पर लेटाया और उससे लोगों ने चर्चा भी की। लगातार फोन के बाद भी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। जब एंबुलेंस आई तो उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
नवनीत की एक 6 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा है। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है की घायल को कोई सहायता नहीं मिली।
प्रतापनगर रेलवे क्रॉसिंग की बंद फाटक के यहां गत 6 अगस्त की रात में ट्रेन से कटने आयकर विभाग के कर्मचारी की मौत हो हो चुकी है। मृतक रितेश पिता मुकेश शर्मा (22) निवासी हरसोल मंदसौर का रहने वाला था। पुलिस और विभाग के अनुसार रितेश ने करीब दो माह पहले ही रतलाम में ज्वाइन किया था। वह पैदल ही क्रासिंग पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रेन के आ जाने से वह उसकी चपेट में आ गया। सूचना के बाद विभागीय अधिकारी और परिजन भी हरसोल से मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे।
