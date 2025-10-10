नौकरी ज्वाइन करके घर लौट रहा था युवक, ‘मौत’ बनकर आई ट्रेन…

मिली जानकारी के अनुसार नवनीत शुक्ला पिता सुनील शुक्ला निवासी बडऩगर एक निजी कंपनी में कार्यरत था। प्रमोशन के बाद रतलाम स्थानांतरण होने पर दो दिन पहले ही ज्वाइन करने आया था। युवक का रतलाम में नौकरी का पहला दिन था। पहले दिन की नौकरी कर शाम को अपने घर बडऩगर को जाने के लिए रतलाम स्टेशन आया था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढऩे के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे प्लेटफॉर्म पर लेटाया और उससे लोगों ने चर्चा भी की। लगातार फोन के बाद भी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। जब एंबुलेंस आई तो उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।