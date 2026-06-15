रतलाम में पहली बार प्राचीन ध्वनि हीलिंग नाद योग

शहर में होंगे हीलिंग थैरेपी एवं ध्यान कार्यक्रम

शीघ्र ही रतलाम में दिव्या हीलिंग थैरेपी एवं ध्यान आधारित स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रमों का संचालन करेंगी। एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित योग साधकों ने ध्यान एवं हीलिंग सत्र को आनंददायक एवं आत्मिक शांति देने वाला बताया।



योग-ध्यान शिविर का उठाया लाभ

योग शिविर के दौरान दिनेश वाघेला ने बताया कि इस अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, पतंजलि युवा भारत के जिला प्रभारी विशाल कुमार वर्मा, नित्येन्द्र आचार्य, डॉ. प्रदीप कोठारी, वी.एस. रघुवंशी, मंसुख चोपड़ा, ए. खान, जगदीश सिंह, कमलेश पांडे, डॉ. प्रकाश चोपड़ा, प्रियंका बाफना, दीपा पुंजावत, माला विघ सहित अनेक योग साधक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महावीर सिंह शक्तावत, संतोष कुमारी शक्तावत, दिव्या शक्तावत, दिव्यराज सिंह शक्तावत, कीर्ति शक्तवात, राघवेन्द्र सिंह शक्तावत, ज्योति शक्तावत एवं राजदीप सिंह शक्तावत सहित शक्तावत परिवार के सदस्यों की विशेष उपस्थिति रही।