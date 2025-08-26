Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

मंदिर में प्रतिमा सजाते ही दिखा ऐसा चमत्कार, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, Video

Vasupujya Temple : वासुपूज्य मंदिर में प्रतिमा को सजाते ही दिखा ऐसा चमत्कार। देखने के लिए लग गई भक्तों की भीड़। अंगरचना होने के बाद गर्भगृह में लगा छत्र खुद ब खुद हिलने लगा।

रतलाम

Faiz Mubarak

Aug 26, 2025

Vasupujya Temple
वासुपूज्य मंदिर में चमत्कार (Photo Source- Viral Vieo Screenshot)

Vasupujya Temple : देशभर में मनाए जा रहे भगवान महावीर के जन्मोत्सव के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में स्थित जैन समाज के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाने वाले वासुपूज्य मंदिर में सोमवार की शाम एक ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसे देखने वालों ने दातों तले उंगली दबा ली। भक्तों द्वारा इसे भगवान का चमत्कार बताया जा रहा है, जिसे देखने बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी।

बताया जा रहा है कि, वासुपूज्य मंदिर में जैसे ही भगवान की प्रतिमा को सजाया गया। अंगरचना होने के बाद गर्भगृह में प्रतिमा के ऊपर लगा छत्र अपने आप ही हिलने लगा। ये अद्भुत दृष्य जिस किसी ने भी देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देखते ही देखते मंदिर का ये चमत्कार पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया और मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।

ठेले पर गणेश प्रतिमा ले जाता दिखा मुस्लिम शख्स, लोग बोले- ये है भाईचारे की तस्वीर
नीमच
Neemuch News

इस अद्भुत दृष्य को देखने उमड़ी भक्तों की भीड़

बड़ी संख्या में समाजजन मंदिर में इस अद्भुत दृष्य को देखने पहुंच रहे हैं। स्मरण रहे कि, इन दिनों जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व प्रयूषण पर्व चल रहा है।

Published on:

26 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / मंदिर में प्रतिमा सजाते ही दिखा ऐसा चमत्कार, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, Video

