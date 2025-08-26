मंदिर में प्रतिमा सजाते ही दिखा ऐसा चमत्कार, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, Video

Vasupujya Temple : देशभर में मनाए जा रहे भगवान महावीर के जन्मोत्सव के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में स्थित जैन समाज के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाने वाले वासुपूज्य मंदिर में सोमवार की शाम एक ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसे देखने वालों ने दातों तले उंगली दबा ली। भक्तों द्वारा इसे भगवान का चमत्कार बताया जा रहा है, जिसे देखने बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी।
बताया जा रहा है कि, वासुपूज्य मंदिर में जैसे ही भगवान की प्रतिमा को सजाया गया। अंगरचना होने के बाद गर्भगृह में प्रतिमा के ऊपर लगा छत्र अपने आप ही हिलने लगा। ये अद्भुत दृष्य जिस किसी ने भी देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देखते ही देखते मंदिर का ये चमत्कार पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया और मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।
बड़ी संख्या में समाजजन मंदिर में इस अद्भुत दृष्य को देखने पहुंच रहे हैं। स्मरण रहे कि, इन दिनों जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व प्रयूषण पर्व चल रहा है।