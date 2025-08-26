मंदिर में प्रतिमा सजाते ही दिखा ऐसा चमत्कार, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, Video

बताया जा रहा है कि, वासुपूज्य मंदिर में जैसे ही भगवान की प्रतिमा को सजाया गया। अंगरचना होने के बाद गर्भगृह में प्रतिमा के ऊपर लगा छत्र अपने आप ही हिलने लगा। ये अद्भुत दृष्य जिस किसी ने भी देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देखते ही देखते मंदिर का ये चमत्कार पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया और मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।