अब खाद्यान्न पात्रता पर्ची से मिलेगा शासन की इन योजनाओं का लाभ

सामाजिक सहायता के द्वार खुलेंगे

महापौर पटेल ने बताया कि आज जिन परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्राप्त हो रही है, वे केवल राशन प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेंगे। यह पर्ची उन्हें आयुष्मान कार्ड सहित शासन की अन्य अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वत: पात्र बना देगी। इससे परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और अन्य सामाजिक सहायता के द्वार खुलेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इन योजनाओं में खाद्यान्न पात्रता पर्ची एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पात्र हितग्राहियों तक इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाना एक सराहनीय और पुण्य का कार्य है।