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अब खाद्यान्न पात्रता पर्ची से मिलेगा शासन की इन योजनाओं का लाभ

रतलाम में 83 परिवारों को मिली खाद्यान्न पर्ची, लाभ का मार्ग प्रशस्त, महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, पात्रता पर्ची धारक आयुष्मान सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए होंगे पात्र
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रतलाम

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Gourishankar Jodha

Jun 24, 2026

government scheme news ratlam

महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, पात्रता पर्ची धारक आयुष्मान सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए होंगे पात्र

रतलाम. अब खाद्यान्न पात्रता पर्ची से शासन कई योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिलेगा। नागरिकों के उत्थान के लिए शासन ने कई जनकल्याणकारी योजनाऐं बनाई उन योजनाओं में से खाद्यान्न पात्रता पर्ची महत्वपूर्ण योजना है, इस योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना पुण्य का कार्य है।

शहर में बुधवार को 83 परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। नगर निगम महापौर कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल ने लाभार्थियों को पर्चियां सौंपते हुए कहा कि नागरिकों के उत्थान के लिए शासन ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं।

सामाजिक सहायता के द्वार खुलेंगे
महापौर पटेल ने बताया कि आज जिन परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्राप्त हो रही है, वे केवल राशन प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेंगे। यह पर्ची उन्हें आयुष्मान कार्ड सहित शासन की अन्य अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वत: पात्र बना देगी। इससे परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और अन्य सामाजिक सहायता के द्वार खुलेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इन योजनाओं में खाद्यान्न पात्रता पर्ची एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पात्र हितग्राहियों तक इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाना एक सराहनीय और पुण्य का कार्य है।

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कदम
उन्होंने हितग्राहियों को सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी पात्रता पर्ची का उपयोग करके राशन की दुकान से अनिवार्य रूप से राशन प्राप्त करें। यदि वे नियमित रूप से राशन नहीं लेते हैं, तो उनकी पात्रता पर्ची निरस्त की जा सकती है, जिससे वे इन महत्वपूर्ण लाभों से वंचित हो जाएंगे। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास, पार्षद प्रतिनिधि जलज सांकला, कार्यालय अधीक्षक गोपाल झालीवाल और महेन्द्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। यह वितरण कार्यक्रम सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहलों को मजबूत करने और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या है खाद्यान्न पात्रता पर्ची
खाद्यान्न पात्रता पर्ची राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को रियायती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। यह पर्ची केवल खाद्य सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आयुष्मान भारत जैसी अन्य प्रमुख सरकारी योजनाओं से जुडऩे का भी आधार बनती है, जिससे समग्र सामाजिक सुरक्षा होती है।

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Updated on:

24 Jun 2026 10:04 pm

Published on:

24 Jun 2026 10:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अब खाद्यान्न पात्रता पर्ची से मिलेगा शासन की इन योजनाओं का लाभ

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